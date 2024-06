Espetáculo 'Paulo Para Sempre Ruy' traz grandes intérpretes ao Theatro da Paz; saiba quem virá

Música e memória dão o tom do espetáculo “Paulo Para Sempre Ruy”, que celebra a obra singular dos compositores paraenses Paulo André e Ruy Barata. Serão três noites de apresentação: 27, 28 e 29 de junho, sempre às 20h, com 22 grandes intérpretes se revezando no palco do Theatro da Paz, como Jane Duboc, Vital Lima e Andréa Pinheiro, acompanhados de grande orquestra.

Ruy Barata e Paulo André, pai e filho, faleceram em 1990 e em 2023, respectivamente, deixando um importante legado musical que encanta gerações. Jane Duboc descreve o preciosismo do legado da dupla: “Eles deixaram uma composição rica e singular, uma amálgama de pedras preciosíssimas em um linguajar próprio, com influências da natureza amazônica e das músicas caribenha, erudita, popular, negra e indígena”.

Ela recorda que conviveu em Belém com os dois artistas, principalmente com Paulo André, com quem tocava junto na varanda da casa dela, em clubes, teatros e quiosques. “Gravei canções em dois discos do Paulo André. Fomos muito felizes”. “Estou muito alegre de poder participar dessa festa em homenagem a esses dois ícones do Pará e de dividir o palco com tanta gente bacana que canta o Pará”.

Já para Vital Lima, outro paraense com carreira no Rio de Janeiro, o espetáculo “Paulo Para Sempre Ruy” será o momento de “cantar a parceria de dois compositores paraenses consagrados e com uma obra vigorosa e atemporal”. “Teremos a companhia maravilhosa de músicos e de artistas consagrados que tornarão essa homenagem inesquecível”,

Andrea Pinheiro também aposta em um “show lindo e emocionante”. “Tantos artistas juntos, celebrando a música de Paulo e Ruy, um repertório com arranjos e execuções de músicos de primeira grandeza, em uma casa como o Theatro da Paz, só poderá ter um belo resultado”, avalia. “As músicas de Ruy e Paulo falam da nossa terra, das coisas que conhecemos e temos intimidade em uma linguagem universal. Ela fala do nosso cotidiano, não só no texto do Ruy, recheado de poesia , mas na melodia do Paulo, que nos remete ao som dos nossos rios e ao vento que bate nas folhas das nossas mangueiras”.

Além deles, o time de artistas inclui Olivar Barreto, Elói Iglesias, Trio Warilou, Dayse Addário, Mário Mouzinho, Pedrinho Callado, Lucinha Bastos, Arthur Espíndola, Bia Dourado, Doriene Luna, Mahrco Monteiro, Lucinha Bastos, Zé Milton, Juliana Sinimbú, Sandra Duailibe, Rogério Brito, além do Coro Maria Antônia e dos Acadêmicos da Pedreira. Ainda, os músicos Bob Freitas e Tynnoko Costa.

Show emocionante

“Estamos preparando uma retrospectiva do trabalho de Paulo André e Ruy Barata com uma produção cuidadosa e grandiosa”, descreve o diretor-geral do espetáculo, Tito Barata, que é irmão de Paulo e filho de Ruy. “A plateia será transportada ao contexto de criação de cada canção apresentada, proporcionando ao público uma compreensão profunda do precioso repertório da dupla”, acrescenta.

O tributo vai trazer sucessos consagrados, como “Pauapixuna”, “Foi Assim”, “Indauê Tupã” e “Este Rio é Minha Rua”, mas também pérolas, como “Cuba Libre”, parceria de Paulo André e Ruy com Alfredo Oliveira, uma faixa de suingue e latinidade que confirma a versatilidade e genialidade dos artistas.

A direção musical é dos músicos e arranjadores Jacinto Kahwage, Luiz Pardal e Ziza Padilha.

Toda a renda do espetáculo será revertida para a Associação de Arte, Cultura e Memória Ruy Barata para atender a novos projetos culturais no Pará.

Agende-se:

Espetáculo “Paulo Para Sempre Ruy”

Dias: 27, 28 e 29 de junho de 2024

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz

Ingressos já à venda no site ticketfacil.com.br e na bilheteria do teatro