Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Paralamas do Sucesso abre o 'Rock das Mangueiras' nesta sexta (03), em Belém

A banda de rock nacional se apresenta com a nova turnê 'Clássicos', que reúne os maiores sucessos do grupo

Gustavo Vilhena*
fonte

Os Paralamas do Sucesso se apresentam nesta sexta (03). (Divulgação)

Com quatro décadas de estrada, 27 discos lançados e uma coleção de sucessos que atravessam gerações, Os Paralamas do Sucesso seguem firmes como uma das maiores bandas da música brasileira. Nesta sexta-feira (3), o trio abre o evento Rock das Mangueiras, em Belém, com o show da turnê Clássicos.

O espetáculo, lançado em 2020, revisita 33 músicas que marcaram a trajetória do grupo — de Cinema Mudo (1983), disco de estreia, até Sinais do Sim (2017), seu trabalho mais recente. No palco, Herbert Vianna (voz e guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) dividem a cena com João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone).

VEJA MAIS

image Herbert Vianna recebe alta de hospital após internação para tratar pneumonia
O vocalista do Os Paralamas do Sucesso estava internado desde o último dia 28 de junho

image Time dos Paralamas do Sucesso fala que está ansioso para reencontrar o público paraense
Os integrantes da banda deram entrevista exclusiva e falam sobre o novo show que vão fazer no próximo dia 2 de junho

Repertório traz sucessos que atravessam gerações

O show reúne clássicos como Alagados, O Beco, Perplexo e O Calibre, além de músicas que se tornaram hinos românticos, entre elas Meu Erro, Lanterna dos Afogados, Aonde Quer Que Eu Vá e Seguindo Estrelas. Também não ficam de fora os hits atemporais Vital e Sua Moto, Óculos e Ela Disse Adeus.

Entre as influências, o público encontrará desde o rock inglês dos primeiros anos (Fui Eu, Mensagem de Amor), passando pelo reggae e dub (A Novidade, Melô do Marinheiro), até o refinamento pop dos anos 1990 (Tendo a Lua, Busca Vida). O repertório ainda valoriza o diálogo com a música latina em faixas como Trac-Trac e Lourinha Bombril.

Show mantém a energia de quatro décadas

No palco, Herbert Vianna segue impressionando com solos carregados de blues em Caleidoscópio, enquanto João Barone assume a linha de frente em O Beco e Bi Ribeiro garante a base grave que sustenta o espetáculo do início ao fim.

Em entrevista recente, Barone destacou a paixão do grupo pela música: “Não demorou dois anos, a gente estava no palco do Rock in Rio, do foguete que a gente subiu e está em órbita até hoje. Se tem alguma coisa que explica estarmos juntos há mais de 40 anos, é esse compromisso com a música e a maneira como a gente se entrega ao que faz”, disse o baterista.

Paralamas Clássicos segue em turnê nacional

Em 2023, quando completaram 40 anos de carreira, os Paralamas foram destaque em festivais e celebraram a data com fãs em todo o país. Agora, em 2025, a turnê ganha proporções ainda maiores, com grandes apresentações, incluindo o show no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 31 de maio, com 50 mil ingressos esgotados.

A repercussão nacional confirma: Paralamas Clássicos não é apenas um espetáculo, mas a prova de uma relação duradoura entre a banda e seu público ao longo de quatro décadas.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paralamas do sucesso

rock das mangueiras

belém

show

Música Brasileira
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

02.10.25 9h02

CULTURA

Espetáculo ‘Elementar’ mistura ritmos amazônicos e consciência ambiental no palco do SESI

Show traz experimentação com canos de PVC, sementes, panelas e outros materiais reaproveitados. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla

02.10.25 8h00

EMOÇÃO

Fafá de Belém relata experiência com imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré: 'Ao meu encontro'

Cantora contou que passeio com amigos terminou em surpesa dentro da Igreja de Santo Alexandre; veja o vídeo

01.10.25 23h07

CONFIRMOU

'Ensaios da Anitta' já tem data para ser realizado em Belém; confira

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

01.10.25 12h47

MAIS LIDAS EM CULTURA

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

CULTURA

Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

02.10.25 9h02

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (02/10)?

O filme "Os Inventores" vai ao ar logo após novela "A Viagem”, na TV Globo

02.10.25 11h00

CULTURA

Espetáculo ‘Elementar’ mistura ritmos amazônicos e consciência ambiental no palco do SESI

Show traz experimentação com canos de PVC, sementes, panelas e outros materiais reaproveitados. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla

02.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda