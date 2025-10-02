Paralamas do Sucesso abre o 'Rock das Mangueiras' nesta sexta (03), em Belém

Com quatro décadas de estrada, 27 discos lançados e uma coleção de sucessos que atravessam gerações, Os Paralamas do Sucesso seguem firmes como uma das maiores bandas da música brasileira. Nesta sexta-feira (3), o trio abre o evento Rock das Mangueiras, em Belém, com o show da turnê Clássicos.

O espetáculo, lançado em 2020, revisita 33 músicas que marcaram a trajetória do grupo — de Cinema Mudo (1983), disco de estreia, até Sinais do Sim (2017), seu trabalho mais recente. No palco, Herbert Vianna (voz e guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) dividem a cena com João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone).

Repertório traz sucessos que atravessam gerações

O show reúne clássicos como Alagados, O Beco, Perplexo e O Calibre, além de músicas que se tornaram hinos românticos, entre elas Meu Erro, Lanterna dos Afogados, Aonde Quer Que Eu Vá e Seguindo Estrelas. Também não ficam de fora os hits atemporais Vital e Sua Moto, Óculos e Ela Disse Adeus.

Entre as influências, o público encontrará desde o rock inglês dos primeiros anos (Fui Eu, Mensagem de Amor), passando pelo reggae e dub (A Novidade, Melô do Marinheiro), até o refinamento pop dos anos 1990 (Tendo a Lua, Busca Vida). O repertório ainda valoriza o diálogo com a música latina em faixas como Trac-Trac e Lourinha Bombril.

Show mantém a energia de quatro décadas

No palco, Herbert Vianna segue impressionando com solos carregados de blues em Caleidoscópio, enquanto João Barone assume a linha de frente em O Beco e Bi Ribeiro garante a base grave que sustenta o espetáculo do início ao fim.

Em entrevista recente, Barone destacou a paixão do grupo pela música: “Não demorou dois anos, a gente estava no palco do Rock in Rio, do foguete que a gente subiu e está em órbita até hoje. Se tem alguma coisa que explica estarmos juntos há mais de 40 anos, é esse compromisso com a música e a maneira como a gente se entrega ao que faz”, disse o baterista.

Paralamas Clássicos segue em turnê nacional

Em 2023, quando completaram 40 anos de carreira, os Paralamas foram destaque em festivais e celebraram a data com fãs em todo o país. Agora, em 2025, a turnê ganha proporções ainda maiores, com grandes apresentações, incluindo o show no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 31 de maio, com 50 mil ingressos esgotados.

A repercussão nacional confirma: Paralamas Clássicos não é apenas um espetáculo, mas a prova de uma relação duradoura entre a banda e seu público ao longo de quatro décadas.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)