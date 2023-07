Herbert Vianna recebe alta de hospital após internação para tratar pneumonia

O cantor Herbert Vianna, de 62 anos, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (5), após finalizar o tratamento contra uma pneumonia. Ele estava internado desde o último dia 28 de junho. A notícia foi confirmada pelo relatório médico enviado à imprensa e assinado pelos médicos Kleber Cruz e João G. Pantoja, do Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro.

No final do mês de junho, a equipe médico do hospital já tinha tranquilizado os fãs do vocalista do Os Paralamas do Sucesso ao dizer que o cantor estava “lúcido e respirando por meios próprios”.

De acordo com o boletim, Herbert precisou ser internado e prontamente a equipe médica iniciou os tratamentos adequados. O artista teve uma pneumonia bacteriana e precisou iniciar uma terapia antibiótica venosa, fisioterapia respiratória e teve suporte com oxigenioterapia.