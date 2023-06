Herbert Vianna é internado com pneumonia no Rio de Janeiro

O músico Herbert Vianna, 62 anos, integrante da banda Paralamas do Sucesso, foi internado com um quadro de pneumonia leve no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria ele está sob cuidados médicos. As informações são do Jornal O Globo.

Não é a primeira vez que o artista é internado por ocasião de problemas de saúde. No ano de 2001 Herbert ficou internado 45 dias no Hospital Copa D'Or, o mesmo hospital que está agora. Esta internação ocorreu após o acidente aéreo em Mangaratiba, quando pilotava um ultraleve.