Time dos Paralamas do Sucesso fala que está ansioso para reencontrar o público paraense

O público paraense vai viver a nostalgia do rock brasileiro misturado com o rock paraense durante o Festival “Claro Que É Rock”. A programação traz Paralamas do Sucesso e Frejat no próximo dia 2 de junho, no Hangar. Compondo o lineup tem Inesita, Kikito convida Malu Guedelha, além dos DJs Albery e Marina Morais tocando na abertura, intervalos e encerramento dos shows.

O time do Paralamas do Sucesso deu entrevista exclusiva para a reportagem de oliberal.com e falou da saudade dos fãs paraenses e das peculiaridades do Pará. “Cada região tem sua peculiaridade. Belém, aonde vamos desde os anos 80, sempre nos recebeu muito bem. Uma cidade amazônica com sabores e cores especiais. A culinária é maravilhosa. Tucupi, açaí, filhote,tudo especial. E tem a guitarrada, uma manifestação musical única”, destaca o vocalista Herbert Vianna.

O grupo de tradição do rock brasileiro vem renovando os fãs e atingindo as novas gerações. Para os músicos, essa influência às novas gerações parte na maioria das vezes por intermédio dos familiares.

“Neste show 'Paralamas Clássicos' estamos tocando nossos maiores sucessos. É muito bacana ver os público se renovando. Vemos muitos pais e mães com filhos em nossos shows”, acrescenta o baixista Bi Ribeiro.

Sobre o que inspira a banda, João Barone pontua que a vivência dos artistas. “Tudo nos inspira. O dia a dia de nossas vidas, as emoções. Enfim, a vida é inspiradora”. Ele diz ainda que espera encontrar o máximo de público no show. “É um ano especial quando estamos comemorando 40 anos de carreira”, reforça.

Em 2021, o trio formado por Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) deu início a um novo espetáculo, "Paralamas Clássicos", em que olham para a própria história sob o filtro dos sucessos absolutos. No palco junto com eles, estão os três músicos que acompanham a banda há́ décadas: João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone).

O trio selecionou 31 faixas que sobrevoam as quase quatro décadas de carreira, numa viagem que começa pelo disco de estreia, "Cinema Mudo" (1983), e passa pelo mais recente álbum, "Sinais do Sim" (2017). O trajeto entre um ponto e outro é a história dos Paralamas contada em forma de música.

Frejat

Depois de dois anos longe da estrada, devido à pandemia do coronavírus, Frejat está de volta aos palcos do Brasil, retomando a turnê Frejat Ao Vivo. Ele apresenta sucessos de sua longa trajetória em novas roupagens.

“Depois de tanto tempo longe dos palcos, acredito que é hora de celebrar e dar um novo significado a estas canções. E só faz sentido fazer isso com o público, no palco, ao vivo”, diz Frejat sobre a principal motivação para esta turnê.

O show tem quase duas horas de duração, onde Frejat sobe ao palco acompanhado da banda formada por Marcelinho Costa (bateria) Humberto Barros (teclado) Bruno Migliari (baixo) e Maurício Almeida (guitarra).

O público vai poder matar a saudade das parcerias com Cazuza, como “Bete Balanço”, “Maior Abandonado”, “Por que A Gente é Assim?” e “Pro Dai Nascer Feliz”, além de sucessos como “Por você” e “Pedra Flor e Espinho”, ganham força e potência nas performances com a banda. As autorais “Amor pra Recomeçar” e “Segredos” dividem o roteiro com clássicos da MPB já consagrados na voz de timbre personalíssimo de Frejat, como “Amor Meu Grande Amor’ e “Malandragem Dá Um Tempo”.

Realizado pela Sonique Produções, o evento também traz aos fãs paraenses nomes importantes e que têm movimentado a cena da música local como: Inesita, Kikito convida Malu Guedelha, além dos DJs Albery e Marina Morais.

O Festival Claro Que É Rock tem o patrocínio da Claro, via Lei Semear e Governo do Pará e realização da Sonique Produções. Os ingressos para o Festival podem ser adquiridos no app e site Bilheteria Digital (www.bilheteriadigital.com), na Loja Claro Pátio Belém e Loja Sonho dos Pés Boulevard Shopping.

Serviço

Festival Claro Que É Rock apresenta Os Paralamas do Sucesso e Frejat em noite de show no dia 2 de junho no Hangar, em Belém.