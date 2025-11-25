Paraense lança 'O Futuro do Trabalho', livro sobre direitos na era da Inteligência Artificial

Um novo livro que debate os rumos do trabalho na era da Inteligência Artificial será lançado no próximo dia 4 de dezembro, durante a Semana Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. A obra, intitulada “O Futuro do Trabalho – Ideias para um Direito Especializado na Era da Inteligência Artificial” (Ed. Viseu, 2025), será apresentada no hall do auditório Aloysio Chaves, a partir das 10h.

O livro é do escritor Océlio J.C. Morais, juiz federal do trabalho e titular da 11ª Vara do Trabalho de Belém. A obra analisa de forma detalhada a necessidade urgente de adaptação do Direito do Trabalho frente às transformações tecnológicas que vêm impactando o mundo laboral, especialmente com o avanço da Inteligência Artificial (IA).

A partir de uma abordagem histórica e sociológica sobre o valor social atribuído ao trabalho humano, Océlio Morais apresenta bases para o que denomina de “Direito do Trabalho Tecnológico”, um campo que propõe novos fundamentos, ampliação de princípios e integração de valores interdisciplinares entre as ciências tecnológicas e o Direito do Trabalho tradicional.

"O livro conduz o leitor a uma viagem mental na história do trabalho por todo o desenvolvimento da humanidade, a partir dos princípios bíblicos, das formas de trabalho na Idade Média, nas eras moderna e contemporânea acerca do valor social do trabalho", disse Océlio.

Professor e pesquisador do programa de mestrado em Direitos Fundamentais da Universidade da Amazônia (Unama), o autor também enfrenta temas contemporâneos como o debate sobre o suposto fim dos empregos, contrapondo essa visão às análises sobre IA generativa discutidas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Além disso, o livro apresenta projeções sobre o futuro das relações laborais envolvendo robôs humanoides e seres humanos, refletindo sobre os desafios éticos, sociais e jurídicos dessa convivência no ambiente de trabalho.

Serviço

Lançamento do livro “O Futuro do Trabalho – Ideias para um Direito Especializado na Era da Inteligência Artificial”

Data: quinta-feira, 4 de dezembro de 2025

Hora: 10h

Local: Hall do Auditório Aloysio Chaves (3º andar do Centur). Av. Gentil Bitencourt, 650 - Belém