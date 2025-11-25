Capa Jornal Amazônia
Paraense lança 'O Futuro do Trabalho', livro sobre direitos na era da Inteligência Artificial

Escrito pelo magistrado e pesquisador Océlio J. C. Morais, a obra será lançada no dia 4 de dezembro, em Belém

Hannah Franco
fonte

Livro discute futuro do trabalho e desafios da Inteligência Artificial (Divulgação)

Um novo livro que debate os rumos do trabalho na era da Inteligência Artificial será lançado no próximo dia 4 de dezembro, durante a Semana Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. A obra, intitulada “O Futuro do Trabalho – Ideias para um Direito Especializado na Era da Inteligência Artificial” (Ed. Viseu, 2025), será apresentada no hall do auditório Aloysio Chaves, a partir das 10h.

O livro é do escritor Océlio J.C. Morais, juiz federal do trabalho e titular da 11ª Vara do Trabalho de Belém. A obra analisa de forma detalhada a necessidade urgente de adaptação do Direito do Trabalho frente às transformações tecnológicas que vêm impactando o mundo laboral, especialmente com o avanço da Inteligência Artificial (IA).

A partir de uma abordagem histórica e sociológica sobre o valor social atribuído ao trabalho humano, Océlio Morais apresenta bases para o que denomina de “Direito do Trabalho Tecnológico”, um campo que propõe novos fundamentos, ampliação de princípios e integração de valores interdisciplinares entre as ciências tecnológicas e o Direito do Trabalho tradicional

"O livro conduz o leitor a uma viagem mental na história do trabalho por todo o desenvolvimento da humanidade, a partir dos princípios bíblicos, das formas de trabalho na Idade Média, nas eras moderna e contemporânea acerca do valor social do trabalho", disse Océlio.

Professor e pesquisador do programa de mestrado em Direitos Fundamentais da Universidade da Amazônia (Unama), o autor também enfrenta temas contemporâneos como o debate sobre o suposto fim dos empregos, contrapondo essa visão às análises sobre IA generativa discutidas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Além disso, o livro apresenta projeções sobre o futuro das relações laborais envolvendo robôs humanoides e seres humanos, refletindo sobre os desafios éticos, sociais e jurídicos dessa convivência no ambiente de trabalho.

Serviço

Lançamento do livro “O Futuro do Trabalho – Ideias para um Direito Especializado na Era da Inteligência Artificial”

Data: quinta-feira, 4 de dezembro de 2025
Hora: 10h
Local: Hall do Auditório Aloysio Chaves (3º andar do Centur). Av. Gentil Bitencourt, 650 - Belém

