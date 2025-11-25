Capa Jornal Amazônia
Livro destaca pensamento de pesquisadoras da Comunicação na Região Norte

O objetivo da iniciativa é dar visibilidade à produção intelectual das mulheres da comunicação latinoamericanas

Ayla Ferreira
fonte

As obras do projeto “Mulheres na Comunicação” trazem um mapa biográfico-conceitual sobre a atuação e o pensamento de mulheres no campo da Comunicação. (Foto: Reprodução / iSTOCK)

A memória das pesquisadoras em Comunicação na região Amazônica, bem como o registro da constituição do campo na localidade, integram o conteúdo do livro “Mulheres da Comunicação - Região Norte”, lançado nesta terça-feira (25). A obra é parte do projeto “Mulheres da Comunicação - Construindo mapas do pensamento das mulheres na Comunicação da América latina” e pode ser baixada gratuitamente. O objetivo da iniciativa é dar visibilidade à produção intelectual das mulheres da comunicação latinoamericanas.

As obras do projeto “Mulheres na Comunicação” trazem um mapa biográfico-conceitual sobre a atuação e o pensamento de mulheres no campo da Comunicação, sendo divididas por regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. No Brasil, os trabalhos foram coordenados por Nilda Jacks (UFRGS), Lírian Sifuentes (DAER-RS) e Guilherme Libardi (UFSCar), com pesquisa desenvolvida por professores e pesquisadores de todas as regiões do país.

A professora Netília Seixas, da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará (Facom/UFPA), convida à leitura da obra, destacando o esforço compartilhado de diversas pesquisadoras que ajudaram na escrita. “Fica o convite para a leitura e, quem sabe, uma complementação com outros sujeitos que também fazem parte dessa história no estado”, acrescenta a professora.

Na Região Norte, o projeto foi coordenado por Juliana Lofego, professora da Universidade Federal do Acre, e por Vilso Santi, professor da Universidade Federal de Roraima. No Pará, a coordenação foi da professora da Universidade Federal do Pará (UFPA), Rosane Steinbrenner, com apoio da professora Netília Seixas (UFPA), Rosa Luciana Rodrigues e Raíssa Lennon, doutoras em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia (PPGCOM/UFPA). 

Perspectiva ampla

“Mulheres da Comunicação - Construindo mapas do pensamento das mulheres na Comunicação da América latina” é um projeto espontâneo e voluntário, liderado por Omar Rincón (Universidad de los Andes, Bolívia), e desenvolvido em vários países da América Latina, já com livros publicados sobre as mulheres na comunicação da Argentina, da Bolívia, do México, tendo um primeiro deles, numa perspectiva mais ampla, com pesquisadoras e pensadoras do campo da comunicação latinoamericana. 

Várias rodadas de consulta foram realizadas ao longo do ano de 2024, por meio de listas na Internet, para se chegar a um conjunto de nomes de mulheres que tenham contribuído à formação (fundadoras), e sigam contribuindo à consolidação (consolidadoras) e à  manutenção, expansão ou renovação (emergentes) do campo da comunicação nos estados de cada uma das cinco regiões brasileiras. 

Veja como acessar

A obra está disponível gratuitamente no endereço: https://collections.fes.de/publikationen/id/1924374

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

