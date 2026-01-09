Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se torna Patrimônio Cultural Imaterial do Pará

A lei nº 11.298 foi sancionada na última segunda-feira (5) pelo governador Helder Barbalho

O Liberal

A Festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tradicionalmente realizada no Bairro do Telégrafo, em Belém, no Pará, foi oficialmente declarada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará. A lei nº 11.298 foi sancionada na última segunda-feira (5) pelo governador Helder Barbalho.

A lei que reconhece o valor cultural da festividade entrou em vigor na data de publicação no Diário Oficial do Estado, na terça-feira (6). O texto legal detalha que a celebração, realizada anualmente no mês de junho e com ápice no dia 27 — data litúrgica dedicada à padroeira —, é composta por um conjunto de práticas religiosas, culturais e sociais.

De acordo com a lei, a festividade é caracterizada por celebrações religiosas, como novenas, missas, terços e procissões em honra à padroeira; atividades culturais e comunitárias, que incluem apresentações artísticas, manifestações populares e arraiais; além de ações sociais desenvolvidas em colaboração com a Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, envolvendo diretamente a comunidade local.

A lei também autoriza o Poder Executivo, por meio dos órgãos competentes, a apoiar e incentivar as atividades relacionadas à festividade, com o objetivo de promover a valorização, proteção e difusão desse patrimônio cultural.

Novena

Ainda em maio de 2025, a Prefeitura de Belém reconheceu oficialmente a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município. As novenas são realizadas todas as terças-feiras no Santuário da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado na avenida Arthur Bernardes, bairro do Telégrafo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

nossa senhora do perpétuo socorro

festividade

patrimonio cultural imaterial do para
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

EDUCAÇÃO

Veja os prazos para matrícula na rede estadual e municipal de Belém para o ano letivo de 2026

O cronograma já foi divulgado anteriormente pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e pela Secretaria Municipal de Educação (Semec)

31.12.25 13h59

ALERTA

Pontos de açaí são interditados em Ananindeua após suspeita de doença de Chagas

Os estabelecimentos que estão sob investigação foram interditados de forma preventiva, diz prefeitura

06.01.26 11h06

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

TURISMO

Navios de cruzeiro em Belém: veja 3 embarcações de turismo que chegam à cidade

Visitantes desembarcam na capital paraense nos dias 12, 15 e 22 de janeiro

07.01.26 10h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda