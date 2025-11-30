Prêmios chancelam o talento de profissionais do jornalismo do Grupo Liberal

O ano do 79º aniversário de O Liberal é marcado por conquistas que refletem a qualidade e a relevância do jornalismo praticado no Grupo. As repórteres Gabi Gutierrez (do impresso e portal, no núcleo de Política e Economia) e Juliana Alvarez (da TV Liberal) representam equipes agraciadas em premiações de âmbito nacional e estadual, chancelando a excelência dos materiais produzidos.

Para Gabi Gutierrez, que tem apenas um ano e nove meses no Grupo e uma trajetória que já passou pelas editorias de Cidades, Cultura e Esporte, o reconhecimento veio em dose dupla, destacando a versatilidade exigida pelo jornalismo paraense.

“É muito gratificante vir todos os dias para cá e saber que a gente pode fazer a diferença para a história d'O Liberal, que já é um veículo tão consolidado aqui, e fazer a diferença na nossa carreira, buscando fugir do óbvio”, afirma.

Inovação e tradição

Gabi e sua equipe foram premiadas no Prêmio Simineral de Comunicação no final de 2024 com uma reportagem que tratou da Inteligência Artificial nas ações das indústrias mineradoras, realçando o papel da sustentabilidade na atividade. Além de Gabi, os profissionais premiados foram: Lázaro Magalhães (diretor de conteúdo), Camila Moreira (chefe de reportagem), Keila Ferreira e Hamilton Braga (coordenadores do núcleo de Política e Economia), Tarso Sarraf (coordenador de audiovisual) e Marcelo Quadros (editor de vídeos).

Gabi Gutierrez, repórter do núcleo de Política e Economia do Grupo Liberal (Wagner Santana / O Liberal)

Em um tema completamente diferente, a equipe de Gabi conquistou também o primeiro lugar na categoria Texto do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2025. A matéria explorou o empreendedorismo que pulsa no tradicional complexo do Ver-o-Peso, destacando a feira não apenas como um cartão-postal, mas como fonte de renda e tradição de gerações de micro e grandes empreendedores.

Ciência e impacto social

O reconhecimento também veio para o telejornalismo. A repórter Juliana Alvarez, que neste mês de novembro completou três anos de Grupo Liberal e 10 anos de carreira, recebeu o Prêmio Simineral de Comunicação 2024 na categoria Telejornalismo. A reportagem apresentou uma solução ambiental e científica feita a partir do resíduo da bauxita – um condicionador de solo criado em laboratório. O projeto, resultado de uma parceria entre o Instituto Senai de Inovação em Tecnologias Minerais e uma mineradora de Barcarena, visa corrigir a acidez e a fertilidade do solo amazônico com a mistura do resíduo à biomassa de dendê.

O auxiliar Márcio Greick (à esquerda) e o repórter cinematográfico Reginaldo Gonçalves (à direita), com a repórter Juliana Alvarez (Arquivo pessoal)

Juliana Alvarez considera o prêmio um “brinde” à trajetória profissional e um símbolo de amadurecimento.

“Essa conquista chancela a qualidade dos materiais que produzo e aponta que estou no caminho certo na elaboração de reportagens que tenham impacto social e ambiental na cidade”, pontua.

A força do capital humano

Juliana Alvarez destaca que a conquista de sua reportagem na TV foi possível graças à qualidade dos profissionais da casa. “Acredito que o que realmente fez a diferença nesse material foi a condução dele, desde a etapa da produção, passando pela construção do texto, as imagens produzidas até a edição. Então, o recurso humano do grupo foi fundamental para essa conquista”, afirma.

A equipe vencedora do Simineral na TV foi composta por Juliana na reportagem, além de: Lucas Duarte (produção), Reginaldo Gonçalves (imagens), Márcio Greick (auxiliar), André Mousinho (edição de texto) e Maurício Neves (editor multimídia).

O diretor de conteúdo de O Liberal, Lázaro Magalhães, acrescenta que os prêmios possuem dupla função: motivar os jornalistas e manter o veículo dentre os mais reconhecidos no jornalismo regional e nacional.

“As premiações acumuladas da redação de O Liberal não apenas motivam a equipe, como tradicionalmente posicionaram o veículo entre os mais laureados do Brasil e o com o trabalho mais reconhecido da região Norte, inclusive com reconhecimento nacional, como o Prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo. É uma tradição do Grupo Liberal incentivar não a busca do prêmio em si, mas as condições propícias que levem a projetos especiais de cobertura, que foquem histórias e fatos relevantes mais profundos, sobre a Amazônia e nossa relação com o globo”, finaliza.