79 anos de O Liberal: Romulo Maiorana imprimiu o futuro da comunicação paraense

A história moderna de O Liberal, que comemora 79 anos neste 15 de novembro de 2025, tem seu ponto de inflexão na década de 1960. Foi precisamente no ano de 1966 que o jovem Romulo Maiorana assumiu o controle do jornal, herdando a gestão e iniciando um ambicioso projeto de expansão e modernização que reescreveria o mapa das comunicações no Pará.

A aquisição foi o primeiro passo para a consolidação do Grupo Liberal. A visão de Romulo não se restringiu ao impresso; ele compreendeu a sinergia entre os meios. A expansão para o rádio e, notavelmente, para a televisão, culminando na fundação da TV Liberal – a primeira emissora afiliada à Rede Globo no Pará – solidificou sua influência. Este movimento garantiu que a informação produzida sob o selo Liberal chegasse a municípios do interior que antes viviam em um vácuo informativo.

Investimento e revolução tecnológica

A marca de Romulo Maiorana era a incessante busca por excelência técnica. Para ele, o jornalismo paraense precisava ter a mesma qualidade visual e velocidade de produção dos grandes centros. Na década de 1970 e 1980, ele liderou investimentos cruciais em infraestrutura.

Um dos marcos foi a instalação de novas rotativas offset de alta capacidade em Belém, permitindo a impressão de jornais a cores com qualidade superior e em tiragens muito maiores. Esta modernização gráfica não apenas melhorou a experiência do leitor, mas também permitiu a inclusão de suplementos e cadernos especiais com maior frequência. Paralelamente, ele investiu na informatização da redação, integrando sistemas que agilizavam o fechamento das edições e garantiam a concisão e a precisão necessárias ao jornalismo diário.

Compromisso editorial

Apesar dos investimentos em máquinas, a essência do projeto era o compromisso com o conteúdo. Segundo relatos de diversos profissionais que com ele conviveram, Romulo Maiorana sempre exigiu uma cobertura que fosse, ao mesmo tempo, nacionalmente relevante e intensamente regional. Sob sua direção, O Liberal tornou-se uma plataforma de defesa das causas amazônicas.

O jornalismo que ele impulsionou tinha como meta fiscalizar o poder público e dar visibilidade às necessidades das populações ribeirinhas e do interior. Essa postura ajudou a fixar a identidade de O Liberal não apenas como um veículo de notícias, mas como um ator social e político relevante na discussão do desenvolvimento da região Norte do Brasil. A perenidade do jornal, que agora avança para a era digital mantendo sua credibilidade histórica, é o resultado direto da infraestrutura e da ética profissional que ele pavimentou em cinco décadas de liderança.