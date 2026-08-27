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Paraense Labo Young integra projeto visual da nova turnê de Ney Matogrosso

Conhecido pelo trabalho com elementos da natureza, o stylist do Pará assina peça conceituail ao lado de David LaChapelle para a turnê “85 Anos de Ousadia”.

O Liberal
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Labo Young cria peça para projeto visual da turnê de Ney Matogrosso (David LaChapelle)

Aos 85 anos, Ney Matogrosso anunciou uma sequência de shows comemorativos. Com estreia marcada para janeiro de 2027, na capital paulista, e com mais de dez apresentações espalhadas pelo Brasil, a turnê "Ney Matogrosso – 85 Anos de Ousadia” chega com imagens assinadas pelo norte-americano David LaChapelle e peças do stylist paraense Labo Young, que inclusive assina algumas peças da turnê Equilibrivm, da Anitta.

As fotos foram feitas em São Paulo e mostram Ney como ícone da cultura pop; o fotógrafo traduziu, em seus retratos, a liberdade e a audácia que atravessam a vida e a obra do artista.

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Felipe Britto detalha como a alta resolução das câmeras digitais foi usada para capturar a complexidade visual do figurino orgânico de Anitta em “EQUILIBRIVM”. As peças criadas pelo paraense Labô Young ajudou a traduzir a nova fase espiritual e intimista da artista.

Labo Young, que desenvolve peças esculturais a partir de folhas, sementes, fibras naturais e materiais extraídos da natureza, foi responsável pela produção do barco em tramas usado por Ney durante as fotos.

Na 85 Anos de Ousadia, Ney Matogrosso não se apega a narrativas nostálgicas ou retrospectivas. Uma despedida também não está em questão. A ideia é celebrar a trajetória de um artista que chega a esse momento da vida em pleno movimento, interessado em transformar o que já construiu e experimentar o que ainda pode fazer. O palco continua sendo seu espaço de liberdade, e o show, um organismo vivo que muda junto com ele. “A idade e o tempo de carreira não impactam em nada. Eu continuo na estrada, gosto de ter gente na minha frente e de dançar”, afirma Ney Matogrosso. Os olhos do artista brilham também ao falar dos figurinos extravagantes que ajudaram a construir sua identidade visual. Não à toa, essas peças ganham um olhar especial na nova turnê. “Vou recriar figurinos clássicos que remetem à minha trajetória, mas todos com ares inéditos”, revela.

A parceria com David LaChapelle para a identidade visual da turnê reforça a visão de Ney Matogrosso sobre a fusão entre imagem, corpo, figurino e música. O projeto marca a primeira colaboração do fotógrafo norte-americano, conhecido pelos cenários surrealistas e por trabalhos com Madonna, Elton John e Andy Warhol, com um artista brasileiro.

 “David assistiu à cinebiografia de Ney e ficou fascinado pelo universo que encontrou. A partir do conceito que construímos para a série de shows, ele criou imagens que materializam a atmosfera fantástica, livre e ousada que imaginávamos para o projeto”, afirma Carol Pascoal, VP de Marketing e Comunicação da 30e.

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Cultura

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Labo Young

Ney Matogrosso – 85 Anos de Ousadia
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