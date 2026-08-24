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Fiuk anuncia novo emprego após expor dificuldades financeiras

Hannah Franco
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Após dizer que foi deserdado, Fiuk revela novo trabalho. (Reprodução/Instagram)

Fiuk afirmou nesta segunda-feira (24) que conseguiu um emprego e estava se preparando para o primeiro dia de trabalho. O anúncio foi feito nas redes sociais, dias depois de o cantor e ator revelar dificuldades financeiras e dizer que teria sido deserdado pelo pai, Fábio Jr.

Em um vídeo, Fiuk aparece escolhendo a roupa e se preparando para sair. Na publicação, ele utilizou as hashtags “CLT” e “carteira de trabalho”. A declaração, no entanto, também gerou dúvidas entre seguidores, que questionaram se o anúncio seria uma brincadeira ou uma provocação diante das recentes polêmicas.

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Durante o vídeo, o artista comemorou a conquista e ironizou a própria situação. “Eu consegui um emprego”, afirmou, enquanto se preparava para sair de casa.

Em outro momento, Fiuk disse estar animado com a possibilidade de começar a trabalhar e brincou sobre a necessidade de ganhar dinheiro. Ao escolher o visual, também fez piada com comentários sobre sua idade e adotou um estilo que chamou de “empresário CLT”.

Fiuk falou sobre dificuldades financeiras

Recentemente, Fiuk revelou que enfrenta problemas financeiros. O cantor contou que vendeu uma Mercedes avaliada em cerca de R$ 51 mil para ajudar a quitar uma dívida relacionada a impostos de uma empresa e afirmou que ainda possui outros débitos.

Na semana passada, ele também retomou a carreira musical após cerca de dez anos. O artista lançou o EP “M, Vol. 2”, que tem “Abre Coração” como faixa principal.

Cantor afirmou ter sido deserdado pelo pai

Ao falar sobre o momento pessoal, Fiuk também comentou o afastamento do pai, Fábio Jr., e da irmã, Cleo Pires. O cantor afirmou que teria sido deserdado e relatou dificuldades na relação familiar.

“Como é difícil falar isso. Eu cresci ouvindo que pedir ajuda era coisa de fraco, que eu não mereço nada, que eu sou mimado, que tudo que eu faço não presta. Chega disso”, declarou o artista.

A declaração sobre a herança também levantou dúvidas sobre como funciona o processo de deserdação no Brasil. Pela legislação, a exclusão de um filho da herança não ocorre apenas por decisão informal dos pais e depende de situações previstas em lei.

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