Dira Paes anuncia estreia internacional de 'Sedução', filme com cenas gravadas em Alter do Chão

A atriz paraense Dira Paes anunciou, nesta quarta-feira (26), pelas redes sociais, uma novidade sobre “Sedução”, seu novo filme, que ainda não foi lançado comercialmente. O longa, dirigido por Zelito Viana e codirigido pelo ator Marcos Palmeira, fará sua estreia internacional no Inffinito Fest, em Miami, nos Estados Unidos. O longa tem previsão que chegar aos cinemas em setembro de 2026.

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Na legenda da publicação,Dira contou que estava ansiosa para que o público pudesse assistir ao filme e revelou a participação da produção no festival. “E tem mais novidade!!! ‘Sedução’, meu novo filme ainda inédito, com direção de Zelito Viana e Marcos Palmeira, fará sua estreia no Inffinito Fest in Miami, que hoje completa 30 anos de celebrações ao cinema”, escreveu.

Ela também afirmou que espera que o filme possa chegar ao público em breve. “Ansiosa pra que vocês possam vê-lo por aqui logo”, acrescentou a atriz.

Filme teve cenas gravadas no Pará

A produção passou por Santarém e Alter do Chão, além de ter utilizado locações no Rio de Janeiro. As paisagens amazônicas fazem parte dos cenários da história, que acompanha a viagem de um ator de novelas para a região.

No longa, Marcos Palmeira interpreta Paulo Martins, um ator famoso que retorna à Amazônia depois de descobrir a morte do pai, com quem não tinha contato havia 30 anos. A viagem faz o personagem entrar em contato com outra realidade e com aspectos do Brasil profundo.

Já Dira interpreta Maria Rita Martins, uma personagem amazonense que se relaciona com Paulo Martins.

O elenco também reúne Camila Morgado, no papel de Sara Teixeira, além de Begê Muniz e Mell Muzzillo.