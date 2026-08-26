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Dira Paes anuncia estreia internacional de 'Sedução', filme com cenas gravadas em Alter do Chão

Atriz interpreta Maria Rita Martins, par romântico do personagem vivido por Marcos Palmeira na produção

Amanda Martins
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Estrelado por Dira Paes e Marcos Palmeira, longa dirigido por Zelito Viana e codirigido pelo ator será exibido no Inffinito Fest, em Miami. (Acervo Globo Filmes)

A atriz paraense Dira Paes anunciou, nesta quarta-feira (26), pelas redes sociais, uma novidade sobre “Sedução”, seu novo filme, que ainda não foi lançado comercialmente. O longa, dirigido por Zelito Viana e codirigido pelo ator Marcos Palmeira, fará sua estreia internacional no Inffinito Fest, em Miami, nos Estados Unidos. O longa tem previsão que chegar aos cinemas em setembro de 2026.

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Na legenda da publicação,Dira contou que estava ansiosa para que o público pudesse assistir ao filme e revelou a participação da produção no festival. “E tem mais novidade!!! ‘Sedução’, meu novo filme ainda inédito, com direção de Zelito Viana e Marcos Palmeira, fará sua estreia no Inffinito Fest in Miami, que hoje completa 30 anos de celebrações ao cinema”, escreveu.

Ela também afirmou que espera que o filme possa chegar ao público em breve. “Ansiosa pra que vocês possam vê-lo por aqui logo”, acrescentou a atriz.

Filme teve cenas gravadas no Pará

A produção passou por Santarém e Alter do Chão, além de ter utilizado locações no Rio de Janeiro. As paisagens amazônicas fazem parte dos cenários da história, que acompanha a viagem de um ator de novelas para a região.

No longa, Marcos Palmeira interpreta Paulo Martins, um ator famoso que retorna à Amazônia depois de descobrir a morte do pai, com quem não tinha contato havia 30 anos. A viagem faz o personagem entrar em contato com outra realidade e com aspectos do Brasil profundo.

Já Dira interpreta Maria Rita Martins, uma personagem amazonense que se relaciona com Paulo Martins.

O elenco também reúne Camila Morgado, no papel de Sara Teixeira, além de Begê Muniz e Mell Muzzillo.

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