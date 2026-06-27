Dira Paes será protagonista da próxima novela das seis da Globo; veja o que se sabe

A atriz paraense Dira Paes será protagonista da próxima novela das seis da Globo. Intitulada "Lá na Minha Terra", a trama é escrita por Mario Teixeira e tem estreia prevista para novembro de 2026. Na história, a artista dará vida à personagem Rosenda, uma mulher sertaneja que embarca em uma jornada de reencontros, perdas e recomeços.

Na novela, Rosenda deixa o interior do Nordeste em busca do marido desaparecido e segue até São Paulo. Ao chegar à capital paulista, descobre que ele reconstruiu a vida, alcançou sucesso financeiro e formou uma nova família. A partir desse momento, a protagonista precisará enfrentar uma série de desafios, incluindo uma prisão injusta, enquanto luta para proteger os quatro filhos e reconstruir a própria história.

VEJA MAIS

Recentemente, a atriz recebeu o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal do Pará (UFPA), em uma cerimônia marcada pela emoção e pelo reconhecimento à sua contribuição para a cultura brasileira. Outro reconhecimento veio do Carnaval: a escola de samba Boêmios da Vila Famosa anunciou que o enredo de 2027 homenageará a trajetória da artista paraense.

Com direção artística de Allan Fiterman, "Lá na Minha Terra" sucede "A Nobreza do Amor" na faixa das 18h. As gravações começam em agosto, e a expectativa é que Rosenda se torne mais um papel marcante na carreira de Dira Paes, consolidando a atriz paraense como uma das maiores estrelas da dramaturgia brasileira.