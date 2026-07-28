Artistas paraenses concorrem às principais categorias em premiação de cinema

Antes da lista completa de indicados ser premiada, o Pará já tem motivos para celebrar no Prêmio Grande Otelo 2026. Os artistas paraenses Dira Paes e Adanilo estão entre os finalistas da principal premiação do audiovisual brasileiro e representam o estado em categorias de atuação.

Considerado o "Oscar brasileiro", o Prêmio Grande Otelo chega à sua 25ª edição com cerimônia marcada para a próxima terça-feira (4), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A premiação terá transmissão ao vivo pelo YouTube da Academia Brasileira de Cinema e pelo Canal Brasil, a partir das 20h15, com apresentação de Marieta Severo e Silvia Buarque.

Natural de Abaetetuba, Dira Paes concorre ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em Manas. A atriz, uma das maiores referências do cinema nacional, soma mais uma indicação à sua trajetória, consolidada por décadas de trabalho no audiovisual brasileiro.

Já Adanilo, nascido em Xinguara, disputa o troféu de Melhor Ator Coadjuvante por O Último Azul. O ator vem se destacando cada vez mais no cinema e na televisão e conquista uma das principais indicações de sua carreira na premiação.

Paraenses representam o estado em duas categorias

Os representantes do Pará concorrem nas seguintes categorias:

Melhor Atriz Coadjuvante

Alice Carvalho (O Agente Secreto)

Camila Márdila (A Natureza das Coisas Invisíveis)

Dira Paes (Manas)

Grace Passô (O Filho de Mil Homens)

Hermila Guedes (O Agente Secreto)

Melhor Ator Coadjuvante

Adanilo (O Último Azul)

Alejandro Claveaux (Ruas da Glória)

Augusto Madeira (Os Enforcados)

Carlos Francisco (O Agente Secreto)

Gabriel Leone (O Agente Secreto)

Robério Diógenes (O Agente Secreto)

Rodrigo Santoro (O Último Azul)

Rômulo Braga (Manas)

Grande Otelo reúne grandes nomes do cinema brasileiro

Além dos paraenses, a edição de 2026 reúne alguns dos principais nomes do audiovisual nacional entre os indicados, como Rodrigo Santoro, Camila Pitanga, Wagner Moura, Jesuíta Barbosa, Marjorie Estiano, Adriana Esteves, Carolina Dieckmann e Tânia Maria.

Ao todo, serão entregues 32 troféus para longas-metragens, curtas-metragens e séries brasileiras. Nesta edição, Rodrigo Santoro, Camila Pitanga e Johnny Massaro aparecem com duas indicações cada.

O prêmio também marca o retorno da categoria Melhor Longa-Metragem Comédia e estreia a categoria Melhor Montagem de Documentário. Além disso, o vencedor do Grande Otelo de Melhor Filme pelo Júri Popular será definido por votação aberta no site da Academia Brasileira de Cinema entre os finalistas das categorias de ficção, comédia e documentário.

Outras categorias do Prêmio Grande Otelo 2026

Melhor Atriz de Longa-Metragem

Camila Pitanga (Malês)

Carolina Dieckmann (Descontrole)

Denise Weinberg (O Último Azul)

Jamilli Correa (Manas)

Tânia Maria (O Agente Secreto)

Melhor Ator de Longa-Metragem

Antonio Pitanga (Malês)

Ary Fontoura (Velhos Bandidos)

Irandhir Santos (Os Enforcados)

Jesuíta Barbosa (Homem com H)

Rodrigo Santoro (O Filho de Mil Homens)

Wagner Moura (O Agente Secreto)

Melhor Atriz de Série de Ficção

Adriana Esteves (Os Outros)

Alice Carvalho (Cangaço Novo)

Bruna Linzmeyer (Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente)

Camila Pitanga (Beleza Fatal)

Marjorie Estiano (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada)

Thainá Duarte (Cangaço Novo)

Melhor Ator de Série de Ficção

Allan Souza Lima (Cangaço Novo)

Chico Díaz (Os Donos do Jogo)

Johnny Massaro (Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente)

Johnny Massaro (Emergência Radioativa)

Ravel Andrade (Raul Seixas – Eu Sou)