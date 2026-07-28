Artistas paraenses concorrem às principais categorias em premiação de cinema
Naturais de Abaetetuba e Xinguara, Dira Paes e Adanilo disputam troféus na 25ª edição da principal premiação do cinema nacional
Antes da lista completa de indicados ser premiada, o Pará já tem motivos para celebrar no Prêmio Grande Otelo 2026. Os artistas paraenses Dira Paes e Adanilo estão entre os finalistas da principal premiação do audiovisual brasileiro e representam o estado em categorias de atuação.
Considerado o "Oscar brasileiro", o Prêmio Grande Otelo chega à sua 25ª edição com cerimônia marcada para a próxima terça-feira (4), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A premiação terá transmissão ao vivo pelo YouTube da Academia Brasileira de Cinema e pelo Canal Brasil, a partir das 20h15, com apresentação de Marieta Severo e Silvia Buarque.
Natural de Abaetetuba, Dira Paes concorre ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em Manas. A atriz, uma das maiores referências do cinema nacional, soma mais uma indicação à sua trajetória, consolidada por décadas de trabalho no audiovisual brasileiro.
Já Adanilo, nascido em Xinguara, disputa o troféu de Melhor Ator Coadjuvante por O Último Azul. O ator vem se destacando cada vez mais no cinema e na televisão e conquista uma das principais indicações de sua carreira na premiação.
Paraenses representam o estado em duas categorias
Os representantes do Pará concorrem nas seguintes categorias:
Melhor Atriz Coadjuvante
- Alice Carvalho (O Agente Secreto)
- Camila Márdila (A Natureza das Coisas Invisíveis)
- Dira Paes (Manas)
- Grace Passô (O Filho de Mil Homens)
- Hermila Guedes (O Agente Secreto)
Melhor Ator Coadjuvante
- Adanilo (O Último Azul)
- Alejandro Claveaux (Ruas da Glória)
- Augusto Madeira (Os Enforcados)
- Carlos Francisco (O Agente Secreto)
- Gabriel Leone (O Agente Secreto)
- Robério Diógenes (O Agente Secreto)
- Rodrigo Santoro (O Último Azul)
- Rômulo Braga (Manas)
Grande Otelo reúne grandes nomes do cinema brasileiro
Além dos paraenses, a edição de 2026 reúne alguns dos principais nomes do audiovisual nacional entre os indicados, como Rodrigo Santoro, Camila Pitanga, Wagner Moura, Jesuíta Barbosa, Marjorie Estiano, Adriana Esteves, Carolina Dieckmann e Tânia Maria.
Ao todo, serão entregues 32 troféus para longas-metragens, curtas-metragens e séries brasileiras. Nesta edição, Rodrigo Santoro, Camila Pitanga e Johnny Massaro aparecem com duas indicações cada.
O prêmio também marca o retorno da categoria Melhor Longa-Metragem Comédia e estreia a categoria Melhor Montagem de Documentário. Além disso, o vencedor do Grande Otelo de Melhor Filme pelo Júri Popular será definido por votação aberta no site da Academia Brasileira de Cinema entre os finalistas das categorias de ficção, comédia e documentário.
Outras categorias do Prêmio Grande Otelo 2026
Melhor Atriz de Longa-Metragem
- Camila Pitanga (Malês)
- Carolina Dieckmann (Descontrole)
- Denise Weinberg (O Último Azul)
- Jamilli Correa (Manas)
- Tânia Maria (O Agente Secreto)
Melhor Ator de Longa-Metragem
- Antonio Pitanga (Malês)
- Ary Fontoura (Velhos Bandidos)
- Irandhir Santos (Os Enforcados)
- Jesuíta Barbosa (Homem com H)
- Rodrigo Santoro (O Filho de Mil Homens)
- Wagner Moura (O Agente Secreto)
Melhor Atriz de Série de Ficção
- Adriana Esteves (Os Outros)
- Alice Carvalho (Cangaço Novo)
- Bruna Linzmeyer (Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente)
- Camila Pitanga (Beleza Fatal)
- Marjorie Estiano (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada)
- Thainá Duarte (Cangaço Novo)
Melhor Ator de Série de Ficção
- Allan Souza Lima (Cangaço Novo)
- Chico Díaz (Os Donos do Jogo)
- Johnny Massaro (Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente)
- Johnny Massaro (Emergência Radioativa)
- Ravel Andrade (Raul Seixas – Eu Sou)
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