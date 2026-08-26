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Anitta revela que teve 'preguiça' de criar show do Global Citizen em Belém

Durante entrevista, artista relembrou a apresentação no Mangueirão e explicou por que aceitou participar do festival na capital paraense

Hannah Franco
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Anitta conta bastidores de show no Global Citizen em Belém. (Reprodução/TV Globo)

Um show histórico! Anitta relembrou os bastidores de sua participação no Global Citizen Festival: Amazônia, realizado em Belém, durante entrevista a Pedro Bial no Conversa com Bial, exibido nesta terça-feira (25), na TV Globo. A cantora contou que decidiu participar do evento por considerá-lo importante e revelou que deixou boa parte da criação do show nas mãos da diretora criativa Nídia Aranha.

Durante a entrevista, Anitta explicou que chegou até Nídia por indicação de um amigo maquiador. A artista disse que queria fazer a apresentação, mas não estava disposta a cuidar dos detalhes da produção.

Segundo ela, a importância do evento, realizado no contexto da COP30 no Brasil, foi decisiva para aceitar a apresentação. “Me chamaram para fazer o Global Citizen em Belém, que era o encontro da COP que ia ser no Brasil. Aí eu falei: ‘Nossa, isso é muito importante, então isso eu vou fazer’”, contou Anitta.

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“Eu chamei a Nídia Aranha porque eu falei: ‘Ai, quero fazer, mas eu tô com uma preguiça de pensar em que que eu vou fazer nesse show’”, contou.

Segundo Anitta, depois de receber o contato da diretora, ela explicou quais músicas gostaria de apresentar e deu liberdade para Nídia desenvolver o restante do espetáculo.

“Falei: ‘Ó, tô morrendo de preguiça, essa é a real, faz aí tudo, vou te mostrar as músicas que eu quero cantar, arrasa, e eu vou estar em casa dormindo. Você me diz como é que vai ser o show, eu vou lá e faço o show’. E assim foi”, relatou.

A cantora afirmou ainda que deu “pouquíssimos pitacos” no resultado final. Mesmo com pouca participação direta na criação, Anitta disse ter ficado impressionada quando viu o espetáculo pronto.

Anitta no Global Citizen em Belém

Anitta foi responsável pelo encerramento do Global Citizen Festival: Amazônia, realizado no Estádio Mangueirão, em Belém, em 1º de novembro de 2025. A apresentação contou com participação de Viviane Batidão e uma aparição surpresa de Chris Martin, vocalista do Coldplay.

O show reuniu sucessos da carreira de Anitta, como “Envolver”, “Vai Malandra” e “São Paulo”, além de elementos da cultura paraense. A apresentação também misturou o funk carioca com referências às aparelhagens do Pará.

A apresentação foi realizada às vésperas da COP30, que ocorreu em Belém em novembro de 2025, e teve como um dos principais temas a preservação da Amazônia.

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