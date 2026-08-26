Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (26/08)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (26/08), às 15h25, o filme "Flamin' Hot: O Sabor Que Mudou A História", trama baseada em uma história real e dirigido por Eva Longoria e estrelado por Jesse Garcia, Annie Gonzalez, Emilio Rivera. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Flamin' Hot: O Sabor Que Mudou A História"?

Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História conta a história real de Richard Montañez (interpretado por Jesse Garcia) que, partindo de um cargo como zelador da Frito Lay quando tinha apenas 18 anos, conseguiu se tornar vice-presidente de vendas multiculturais da PepsiCo após inventar o Cheetos Super Picante. Durante o início de sua carreira na empresa, Richard levava os salgadinhos da fábrica para a sua casa, e os misturava com especiarias mexicanas. Assim, surgiu a ideia do Flamin’Hot, que foi apresentada ao presidente da empresa e lançada oficialmente para todo o país em 1992. Dirigido pela atriz, diretora e produtora Eva Longoria.

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Veja o trailer do filme "Flamin' Hot: O Sabor Que Mudou A História"

Informações do filme "Flamin' Hot: O Sabor Que Mudou A História"

Título original: Flamin Hot

Flamin Hot Classificação: 14 anos

14 anos Duração: 1h6min

1h6min Nacionalidade: estadunidense

estadunidense Gênero: drama biográfico

drama biográfico Lançamento: 2023

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)