Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (26/08)?

O filme "Flamin' Hot: O Sabor Que Mudou A História" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo.

Gabrielle Borges
fonte

"Flamin' Hot: O Sabor Que Mudou A História" (Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (26/08), às 15h25, o filme "Flamin' Hot: O Sabor Que Mudou A História", trama baseada em uma história real e dirigido por Eva Longoria e estrelado por Jesse Garcia, Annie Gonzalez, Emilio Rivera. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Flamin' Hot: O Sabor Que Mudou A História"?

Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História conta a história real de Richard Montañez (interpretado por Jesse Garcia) que, partindo de um cargo como zelador da Frito Lay quando tinha apenas 18 anos, conseguiu se tornar vice-presidente de vendas multiculturais da PepsiCo após inventar o Cheetos Super Picante. Durante o início de sua carreira na empresa, Richard levava os salgadinhos da fábrica para a sua casa, e os misturava com especiarias mexicanas. Assim, surgiu a ideia do Flamin’Hot, que foi apresentada ao presidente da empresa e lançada oficialmente para todo o país em 1992. Dirigido pela atriz, diretora e produtora Eva Longoria.

VEJA MAIS

image 'Tremembé': 8 filmes e séries brasileiros de true crime no streaming
A recriação de histórias de crimes reais não é nenhuma novidade e o streaming está cheio de títulos de true crime baseados em casos nacionais


image Não é só Suzane Von Richthofen! Veja 7 filmes brasileiros sobre crimes reais que chocaram o Brasil
As produções narram os casos que mais repercutiram no país ao longo dos anos

Veja o trailer do filme "Flamin' Hot: O Sabor Que Mudou A História"

Informações do filme "Flamin' Hot: O Sabor Que Mudou A História"

  • Título original: Flamin Hot
  • Classificação: 14 anos
  • Duração: 1h6min
  • Nacionalidade: estadunidense
  • Gênero: drama biográfico
  • Lançamento: 2023

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

Paraense Julliana Franco aposta na experiência em grupo para disputar o ‘Estrelas da Casa’

O reality show estreia em 25 de agosto com 32 candidatos, mentoria de Belo e Junior e participação de Anitta como conselheira

15.08.26 8h25

'QUEM AMA CUIDA'

VÍDEO: Personagem de Flávia Alessandra usa gíria paraense em novela das nove e repercute nas redes

O trecho foi compartilhado nas redes sociais da emissora na última quarta-feira (22)

23.07.26 11h01

TELEVISÃO

Vai ter novela hoje? Globo altera programação por causa de Brasil x Haiti na Copa; confira

A expectativa é de que o jogo entre Brasil e Haiti tenha alta audiência

19.06.26 10h40

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Família Moreira vive repercussão do programa de Eliana, na Globo, e planeja novos passos na música

Após vencer competição musical do 'Em Família', familiares do talento mirim trabalham na produção do primeiro álbum de Luiz Gabriel

09.06.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Lembra dela? Veja como está Thalía, de 'Maria do Bairro', hoje aos 55 anos

Estrela de novelas como “Maria Mercedes”, “Marimar” e “Maria do Bairro” deixou os folhetins e hoje se dedica à música e à família

27.08.26 22h39

HERANÇA NO PARÀ

Filho de Tarcísio Meira e Glória Menezes herda fazenda de 100 milhões de metros quadrados no Pará

O pai de Tarcísio Filho comprou a propriedade na década de 1970

25.08.26 18h20

MAMÃE

Maju Coutinho cita Caetano Veloso e Gilberto Gil ao anunciar gravidez do primeiro filho

Apresentadora do Fantástico espera um menino, fruto do casamento com Agostinho Paulo Moura

28.08.26 11h22

COMEÇA HOJE!

Feira Pan-Amazônica dedica primeiro sábado às histórias e obras de Nazaré Pereira e Jabutigão

Homenagens incluem perfil biográfico da cantora acreana, novo livro de escritor e apresentações musicais e literárias

29.08.26 8h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda