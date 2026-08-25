Filho de Tarcísio Meira e Glória Menezes herda fazenda de 100 milhões de metros quadrados no Pará

Após a morte dos atores Glória Menezes e Tarcísio Meira, o filho Tarcísio, de 62 anos, assumiu a Fazenda São Marcos, propriedade localizada em Aurora do Pará. O local, que tem metade da área mantida como reserva de preservação ambiental da Floresta Amazônica, possui mais de 10 mil hectares, o que equivale a 100 milhões de metros quadrados ou cerca de 10 mil campos de futebol.

Considerado um dos maiores ícones da teledramaturgia brasileira, o ator Tarcísio Meira morreu aos 85 anos após sofrer com complicações da Covid-19, no dia 12 de agosto de 2021. Já a atriz Glória Menezes, conhecida como uma das artistas mais queridas da Rede Globo, faleceu de causas naturais aos 91 anos, na última terça-feira (18), um dia depois da morte da também atriz memorável Laura Cardoso.

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A paixão de Tarcísio Meira pelo Pará

Talvez muitos paraenses não saibam, mas o astro Tarcísio Meira nutria uma paixão única pelo Pará, desde que fez uma viagem para o interior do estado e decidiu comprar a propriedade para se dedicar à pecuária e à agricultura na Região Amazônica. Com o passar dos anos, ele passava tanto tempo na fazenda que algumas pessoas relatam que ele dizia que era um fazendeiro que "ocasionalmente fazia trabalhos como ator".

Enquanto esteve na propriedade, o artista construiu casas de alto padrão para seus funcionários e manteve uma escola particular dentro do espaço, a qual ele mantinha com os próprios recursos que vinham de seus trabalhos com os personagens e da colheita na fazenda. A instituição tinha como objetivo atender, de forma gratuita, os filhos dos colaboradores, as crianças de pequenos agricultores e os colonos da vizinhança.

E foi assim, com a pecuária de corte e plantações de milho e soja destinadas inicialmente à alimentação do próprio rebanho, que Tarcísio construiu o que hoje se tornou um dos maiores negócios rurais ligados a um ator da TV brasileira. Desde que o pai morreu, Tarcísio Filho, que apenas frequentava a fazenda paraense da família, passou a atuar como responsável direto pelos negócios da propriedade, que agora se tornou herança.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em O Liberal)