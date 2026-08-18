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Assistente revela que Tarcísio Filho estava com Glória Menezes no momento da morte

Atriz morreu nesta terça-feira (18); notícia foi compartilhada pela família

O Liberal
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Tarcísio Filho acompanhou Glória Menezes nos últimos momentos de vida (Reprodução/ Instagram)

Tarcísio Filho estava com a mãe, a atriz Glória Menezes, no momento em que ela morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos. A informação foi divulgada pela revista “Quem”, que ouviu a assistente pessoal da artista.

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Glória faleceu em seu apartamento, no Rio de Janeiro, por causas naturais, segundo sua assessoria de imprensa.

Conhecido como Tarcisinho, Tarcísio Filho é o único filho de Glória Menezes e Tarcísio Meira. Assim como os pais, ele também seguiu carreira artística e atuou em produções de televisão, teatro e cinema.

Nos últimos anos, manteve uma relação próxima com a mãe e esteve ao lado dela durante o período em que a atriz passou a ter uma rotina mais reservada, longe das produções. 

A artista também era mãe de João Paulo Brito e Maria Amélia Brito, filhos de seu primeiro casamento, com Arnaldo Brito. Ao todo, a atriz deixa três filhos.

Viúva

Tarcísio Meira morreu em agosto de 2021, aos 85 anos, em decorrência de complicações da Covid-19. Glória também havia sido diagnosticada com a doença naquele período e chegou a ser internada.

Após a morte do marido, passou a viver na capital carioca, mais próxima dos familiares.

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