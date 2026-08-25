Festival Amazônico de Gastronomia reúne sabores, música e oficinas gratuitas em Belém
Terceira edição do evento será realizada neste sábado (29) e domingo (30), no Parque da Residência
Belém recebe neste fim de semana a terceira edição do Festival Amazônico de Gastronomia, que será realizado neste sábado (29) e domingo (30), no Parque da Residência. Com entrada gratuita, a programação começa às 11h e reúne gastronomia, música, aulas-show, oficinas, atividades para crianças e uma feira de pequenos produtores.
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A programação gastronômica reúne mais de dez cozinhas, com opções de comida amazônica, japonesa, árabe, pizzas, carnes, peixes e pratos autorais, além de vinhos, sorvetes artesanais e bebidas produzidas na região.
Gastronomia e formação
A curadoria gastronômica é assinada pelo chef Thiago Castanho. Segundo ele, esta edição reúne novos participantes e diferentes propostas culinárias.
“Tem o Felipe com a Nauta, os pratos do Sororoca, a Mariza com a comida libanesa, a Casa Igá e o Peixe Frito da Doca. O público pode esperar uma diversidade muito grande. A ideia é justamente essa: ninguém concorre entre si, cada um traz uma proposta diferente”, afirma.
Além dos espaços de alimentação, o festival terá aulas-show e oficinas voltadas à gastronomia. A programação também inclui pequenos produtores, criando um espaço para apresentação e comercialização de produtos.
Para o idealizador e diretor-geral do festival, Gibson Massoud, a realização da terceira edição também está relacionada à formação de público e às oportunidades geradas a partir do evento. Ele destaca a participação de chefs nas aulas-show e o surgimento de novos negócios ligados à gastronomia.
“Sem dúvida, o maior legado que o festival pode deixar, além da formação de público, novos negócios, novos chefes que participaram das aulas-shows, novos empreendimentos surgindo na cidade, não teria legado melhor que esse”, diz.
Música e programação infantil
A programação do festival também terá atrações para crianças e apresentações musicais ao longo dos dois dias. Entre as atividades infantis estão DuoErê, Trem da Fantasia, Mágico Nathan e Pedro Bolha.
Além das opções gastronômicas, o público poderá acompanhar shows ao longo dos dois dias de festival. A programação musical terá apresentações de Virtudão, Baile do DBL, Orquestra Aerofônica e Batucada Misteriosa, distribuídas durante o evento no Parque da Residência.
De acordo com a organização, proposta é reunir, no mesmo espaço, comida e música, com atividades acontecendo ao longo do dia.
Para Gibson, a chegada de mais uma edição também marca a continuidade do evento no calendário de programação de Belém. “Chegar na terceira edição só mostra que o festival está consolidado e entrou definitivamente para o calendário paraense. As pessoas já esperam, já perguntam quando vai ser o festival e a gente sente muita aceitação do público”, afirma.
O Festival Amazônico de Gastronomia 2026 tem patrocínio da Equatorial, por meio da Lei Rouanet, e da Fundação Cultural do Pará, por meio do Programa Semear, do Governo do Estado do Pará. Stella Artois é a cerveja oficial do evento, que conta ainda com apoio da Rádio Unama FM. A realização é da Sonique Produções e do Ministério da Cultura.
Confira os estabelecimentos que irão participar:
1 - Muamba Bar
2- Puba
3 - Nauta Padaria Artesanal
4 - NAŌ Cozinha Nipo-Amazônica
5 - Barraca da Fafá
6 - Sororoca
7 - Barbudo Fogo & Fumaça
8 - Padaria VerdeRosa
9 - Carlitos Pizza em Casa
10 - Edvaldo Caribé
11 - Restaurante Celeste
12 - Bressanim Cozinha Criativa
13 - Peixe Frito da Doca
14 - Que Chido - Tex-Mex Food
15 - Boutique Árabe Culinária
16 - Casa Igá
Serviço:
Festival Amazônico de Gastronomia
- Data: 29 e 30 de agosto de 2026
- Horário: a partir das 11h
- Local: Parque da Residência – Belém (PA)
- Entrada: gratuita
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