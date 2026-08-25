Festival Amazônico de Gastronomia reúne sabores, música e oficinas gratuitas em Belém

Belém recebe neste fim de semana a terceira edição do Festival Amazônico de Gastronomia, que será realizado neste sábado (29) e domingo (30), no Parque da Residência. Com entrada gratuita, a programação começa às 11h e reúne gastronomia, música, aulas-show, oficinas, atividades para crianças e uma feira de pequenos produtores.

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A programação gastronômica reúne mais de dez cozinhas, com opções de comida amazônica, japonesa, árabe, pizzas, carnes, peixes e pratos autorais, além de vinhos, sorvetes artesanais e bebidas produzidas na região.

Gastronomia e formação

A curadoria gastronômica é assinada pelo chef Thiago Castanho. Segundo ele, esta edição reúne novos participantes e diferentes propostas culinárias.

“Tem o Felipe com a Nauta, os pratos do Sororoca, a Mariza com a comida libanesa, a Casa Igá e o Peixe Frito da Doca. O público pode esperar uma diversidade muito grande. A ideia é justamente essa: ninguém concorre entre si, cada um traz uma proposta diferente”, afirma.

Além dos espaços de alimentação, o festival terá aulas-show e oficinas voltadas à gastronomia. A programação também inclui pequenos produtores, criando um espaço para apresentação e comercialização de produtos.

Para o idealizador e diretor-geral do festival, Gibson Massoud, a realização da terceira edição também está relacionada à formação de público e às oportunidades geradas a partir do evento. Ele destaca a participação de chefs nas aulas-show e o surgimento de novos negócios ligados à gastronomia.

“Sem dúvida, o maior legado que o festival pode deixar, além da formação de público, novos negócios, novos chefes que participaram das aulas-shows, novos empreendimentos surgindo na cidade, não teria legado melhor que esse”, diz.

Música e programação infantil

A programação do festival também terá atrações para crianças e apresentações musicais ao longo dos dois dias. Entre as atividades infantis estão DuoErê, Trem da Fantasia, Mágico Nathan e Pedro Bolha.

Além das opções gastronômicas, o público poderá acompanhar shows ao longo dos dois dias de festival. A programação musical terá apresentações de Virtudão, Baile do DBL, Orquestra Aerofônica e Batucada Misteriosa, distribuídas durante o evento no Parque da Residência.

De acordo com a organização, proposta é reunir, no mesmo espaço, comida e música, com atividades acontecendo ao longo do dia.

Para Gibson, a chegada de mais uma edição também marca a continuidade do evento no calendário de programação de Belém. “Chegar na terceira edição só mostra que o festival está consolidado e entrou definitivamente para o calendário paraense. As pessoas já esperam, já perguntam quando vai ser o festival e a gente sente muita aceitação do público”, afirma.

O Festival Amazônico de Gastronomia 2026 tem patrocínio da Equatorial, por meio da Lei Rouanet, e da Fundação Cultural do Pará, por meio do Programa Semear, do Governo do Estado do Pará. Stella Artois é a cerveja oficial do evento, que conta ainda com apoio da Rádio Unama FM. A realização é da Sonique Produções e do Ministério da Cultura.

Confira os estabelecimentos que irão participar:

1 - Muamba Bar

2- Puba

3 - Nauta Padaria Artesanal

4 - NAŌ Cozinha Nipo-Amazônica

5 - Barraca da Fafá

6 - Sororoca

7 - Barbudo Fogo & Fumaça

8 - Padaria VerdeRosa

9 - Carlitos Pizza em Casa

10 - Edvaldo Caribé

11 - Restaurante Celeste

12 - Bressanim Cozinha Criativa

13 - Peixe Frito da Doca

14 - Que Chido - Tex-Mex Food

15 - Boutique Árabe Culinária

⁠16 - Casa Igá

Serviço:

Festival Amazônico de Gastronomia

Data: 29 e 30 de agosto de 2026

Horário: a partir das 11h

Local: Parque da Residência – Belém (PA)

Entrada: gratuita