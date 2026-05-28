‘Égua do Guia’: projeto mapeia e valoriza empreendimentos da gastronomia amazônica paraense

A gastronomia amazônica paraense ganha uma nova iniciativa de valorização, memória e visibilidade com o "Égua do Guia: Gastronomia Amazônica Paraense". O projeto nasceu com o propósito de reconhecer quem transforma a comida em expressão viva de território, cultura e identidade, destacando empreendimentos da Região Metropolitana de Belém que carregam a força dos ingredientes regionais, dos saberes tradicionais e dos modos de fazer que formam a cultura alimentar amazônica.

A iniciativa vai mapear, registrar e divulgar estabelecimentos gastronômicos que representam a potência da culinária paraense, especialmente aqueles localizados em territórios periféricos. A proposta é ampliar a visibilidade desses empreendedores, fortalecer seus negócios e revelar histórias que mostram como a gastronomia também é caminho de pertencimento, geração de renda e preservação cultural.

O projeto inclui visita técnica aos empreendimentos selecionados, coleta de informações, entrevistas, registros fotográficos e inclusão no Guia Gastronômico Égua do Guia. Além disso, os participantes terão acesso gratuito a oficinas formativas, com carga horária de 20 horas, voltadas ao fortalecimento técnico, à valorização da gastronomia local e ao desenvolvimento dos negócios. Cada empreendimento poderá indicar até dois participantes para as atividades.

Segundo Jana Borghi, fundadora do Impact Hub Belém, o projeto nasce da união de instituições que atuam diretamente na Amazônia e compartilham o compromisso de ampliar oportunidades para empreendedores da gastronomia.

“Estamos pensando em como democratizar o acesso de empreendedores que atuam na gastronomia, mas que estão em bairros periféricos, para potencializar seus negócios”, afirma Jana.

Para Liane Gaby, presidente do ICAA, o projeto também tem um papel formativo e de investimento direto nos empreendedores que fazem parte da cadeia gastronômica local. “Vamos começar com oficinas formativas, colaborando e, principalmente, investindo nos empreendedores de periferia”, destaca.

Ao longo da execução, o público poderá acompanhar as redes sociais do projeto (@eguadoguiaoficial) para conhecer os estabelecimentos participantes, acompanhar os bastidores do mapeamento e descobrir histórias que revelam a força da gastronomia paraense como patrimônio cultural, econômico e social, bem como a data de lançamento do projeto.