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Chef Saulo Jennings apresenta nova Casa do Saulo com culinária paraense em São Paulo

Novo restaurante próximo à Avenida Paulista apresenta gastronomia amazônica com peixes na brasa, pratos autorais e clássicos do chef

Hannah Franco

O chef paraense Saulo Jennings voltou a São Paulo com uma nova unidade da Casa do Saulo, restaurante que tem como proposta levar a gastronomia amazônica para diferentes públicos. O novo endereço funciona em um casarão histórico localizado a poucos metros da Avenida Paulista, na capital paulista.

A nova unidade foi apresentada ao público durante uma noite de inauguração realizada na última quinta-feira (23), reunindo chefs, jornalistas, amigos e convidados, entre eles a cantora Gretchen. O funcionamento aberto ao público começa na próxima terça-feira (28).

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O retorno de Saulo à capital paulista acontece após oito meses do encerramento das atividades da antiga unidade da Casa do Saulo, que funcionava na Vila Olímpia. O novo espaço representa a continuidade do projeto do chef de apresentar sabores da Amazônia em diferentes regiões do país.

Casa do Saulo funciona em imóvel histórico tombado pelo Iphan

O restaurante ocupa um casarão construído entre 1913 e 1914, que preserva características originais da arquitetura e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O projeto do espaço foi desenvolvido pelo arquiteto João Cabral, com paisagismo assinado por Alex Hanazaki. Entre os elementos preservados estão o jardim da residência, que mantém camélias, roseiras e uma jabuticabeira centenária.

image Saulo Jennings volta a São Paulo com nova Casa do Saulo em imóvel histórico (Reprodução/Instagram)

Restaurante aposta em peixes amazônicos preparados na brasa

Uma das principais novidades do novo endereço é a churrasqueira instalada na área dos fundos do salão, onde peixes da região amazônica e outros ingredientes brasileiros serão preparados na brasa diante dos clientes.

Entre os destaques do cardápio estão o filhote na brasa (R$ 279), o surubim (R$ 269), a ventrecha de pirarucu (R$ 259) e a banda de tambaqui (R$ 319).

O menu também apresenta opções sem carne, como o milho tostado com manteiga de ervas (R$ 29), a banana-da-terra assada (R$ 35) e o abacaxi assado com mel de abelhas nativas, raspas de limão e flor de sal (R$ 32).

Os clássicos da Casa do Saulo continuam no cardápio, como o tacacá, a linguiça de pirarucu, o arroz de pato, a caldeirada paraense e o prato que leva o nome da casa, preparado com filé de pirarucu grelhado ao molho de castanha-do-Pará, banana-da-terra frita e camarão-rosa.

Além do restaurante, a Casa do Saulo Paulista contará com um café voltado para a rua, com funcionamento durante o dia. O espaço terá opções de café da manhã, bolos, tortas, pães, cuscuz e o chamado "Quase Almoço", uma versão brasileira do brunch servida entre 11h e 16h.

Sobre o chef

Natural de Santarém, no Pará, Saulo Jennings é um dos nomes mais reconhecidos da gastronomia paraense contemporânea. Com uma trajetória de cerca de 17 anos, o chef conquistou o público com restaurantes que já se tornaram referência entre os paraenses.

Atualmente, Saulo também leva a culinária amazônica para outros estados, com espaços em São Paulo e no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. 

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