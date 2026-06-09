Belém é eleita melhor destino de turismo gastronômico do Brasil em prêmio nacional

Belém foi escolhida como vencedora da categoria Melhor Experiência de Turismo Gastronômico no Prêmio Melhores da Gastronomia 2026, promovido pela revista Prazeres da Mesa. A cerimônia foi realizada na noite desta terça-feira (9), no Memorial da América Latina, em São Paulo, reunindo representantes da gastronomia de todo o país.

O reconhecimento reforça o protagonismo da capital paraense como um dos principais destinos gastronômicos do Brasil. A premiação destacou a combinação entre história, cultura, biodiversidade e sabores amazônicos que fazem de Belém uma experiência única para moradores e visitantes.

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O prêmio foi recebido pela presidente da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém, Mariel Mello e por Marcus Médici, representante da capital paraense na cerimônia.

Segundo a organização do prêmio, Belém foi reconhecida por oferecer uma experiência que une mercados tradicionais, rios, construções históricas e ingredientes emblemáticos da Amazônia, como tucupi, açaí e peixes regionais, além de vivências ligadas à floresta, à cultura e às tradições locais.

Chef Saulo Jennings recebe homenagem especial

A noite também foi marcada pelo reconhecimento ao chef paraense Saulo Jennings, que recebeu o prêmio de Melhor Conjunto da Obra, honraria concedida pela equipe editorial da revista e pela organização do evento em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para a valorização da culinária amazônica.

Natural de Santarém, no oeste do Pará, Saulo se tornou uma das principais referências da gastronomia amazônica no Brasil e no exterior. Atualmente, ele atua como embaixador gastronômico da ONU Turismo e tem como missão promover os sabores, ingredientes e saberes tradicionais da Amazônia em diferentes partes do mundo.

Chef Saulo Jennings, na premiação do Prazeres da Mesa. (Divulgação/Prazeres da Mesa)

Ao longo dos anos, Saulo Jennings construiu um ecossistema de negócios ligado à gastronomia e ao turismo amazônico, reunindo operações em Santarém, Alter do Chão, Belém, Rio de Janeiro e São Paulo. O grupo inclui restaurantes, hotelaria, expedições turísticas, frigorífico e açougue especializados, padaria, loja de produtos regionais e projetos voltados à valorização da cultura alimentar da Amazônia.

Entre os espaços onde sua gastronomia está presente estão importantes pontos turísticos e culturais do país, como o Museu do Amanhã e a Casa das Onze Janelas.

Maior reconhecimento da gastronomia brasileira

Há mais de duas décadas, o Prêmio Melhores da Gastronomia é considerado um dos mais importantes reconhecimentos do setor no país. Em 2026, a premiação contou com a participação de mais de 500 profissionais da área, entre chefs, restaurateurs, jornalistas e especialistas de todas as regiões do Brasil.

Ao todo, foram avaliadas 41 categorias que contemplam chefs, padeiros, confeiteiros, assadores, produtores e experiências gastronômicas. A votação pública registrou 68.919 votos, dos quais 43.680 foram considerados válidos.