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Belém é eleita melhor destino de turismo gastronômico do Brasil em prêmio nacional

Reconhecimento foi entregue durante o Prêmio Melhores da Gastronomia 2026 e destaca a riqueza dos sabores amazônicos, da cultura local e das experiências turísticas

Hannah Franco
fonte

Belém conquista prêmio de Melhor Experiência de Turismo Gastronômico do Brasil (Divulgação/Prazeres da MESA)

Belém foi escolhida como vencedora da categoria Melhor Experiência de Turismo Gastronômico no Prêmio Melhores da Gastronomia 2026, promovido pela revista Prazeres da Mesa. A cerimônia foi realizada na noite desta terça-feira (9), no Memorial da América Latina, em São Paulo, reunindo representantes da gastronomia de todo o país.

O reconhecimento reforça o protagonismo da capital paraense como um dos principais destinos gastronômicos do Brasil. A premiação destacou a combinação entre história, cultura, biodiversidade e sabores amazônicos que fazem de Belém uma experiência única para moradores e visitantes.

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O prêmio foi recebido pela presidente da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém, Mariel Mello e por Marcus Médici, representante da capital paraense na cerimônia.

Segundo a organização do prêmio, Belém foi reconhecida por oferecer uma experiência que une mercados tradicionais, rios, construções históricas e ingredientes emblemáticos da Amazônia, como tucupi, açaí e peixes regionais, além de vivências ligadas à floresta, à cultura e às tradições locais.

Chef Saulo Jennings recebe homenagem especial

A noite também foi marcada pelo reconhecimento ao chef paraense Saulo Jennings, que recebeu o prêmio de Melhor Conjunto da Obra, honraria concedida pela equipe editorial da revista e pela organização do evento em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para a valorização da culinária amazônica.

Natural de Santarém, no oeste do Pará, Saulo se tornou uma das principais referências da gastronomia amazônica no Brasil e no exterior. Atualmente, ele atua como embaixador gastronômico da ONU Turismo e tem como missão promover os sabores, ingredientes e saberes tradicionais da Amazônia em diferentes partes do mundo.

image Chef Saulo Jennings, na premiação do Prazeres da Mesa. (Divulgação/Prazeres da Mesa)

Ao longo dos anos, Saulo Jennings construiu um ecossistema de negócios ligado à gastronomia e ao turismo amazônico, reunindo operações em Santarém, Alter do Chão, Belém, Rio de Janeiro e São Paulo. O grupo inclui restaurantes, hotelaria, expedições turísticas, frigorífico e açougue especializados, padaria, loja de produtos regionais e projetos voltados à valorização da cultura alimentar da Amazônia.

Entre os espaços onde sua gastronomia está presente estão importantes pontos turísticos e culturais do país, como o Museu do Amanhã e a Casa das Onze Janelas.

Maior reconhecimento da gastronomia brasileira

Há mais de duas décadas, o Prêmio Melhores da Gastronomia é considerado um dos mais importantes reconhecimentos do setor no país. Em 2026, a premiação contou com a participação de mais de 500 profissionais da área, entre chefs, restaurateurs, jornalistas e especialistas de todas as regiões do Brasil.

Ao todo, foram avaliadas 41 categorias que contemplam chefs, padeiros, confeiteiros, assadores, produtores e experiências gastronômicas. A votação pública registrou 68.919 votos, dos quais 43.680 foram considerados válidos.

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