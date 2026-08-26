Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Salvaterra homenageia Mestre Damasceno um ano após sua morte com cortejo de bois-bumbás

Com cortejo em Salvaterra e homenagens ao compositor de mais de 400 obras, o Pará exalta a trajetória do patrimônio imaterial que transformou a arte em símbolo de inclusão e resistência no Norte

O Liberal
fonte

Um ano sem Mestre Damasceno: Marajó celebra o legado e a memória do artista (Reprodução/Instagram)

Há um ano, a cultura brasileira perdia Damasceno Gregório dos Santos, o Mestre Damasceno, falecido aos 71 anos. Na mesma data, é celebrado o Dia Municipal do Carimbó em Belém, instituído em homenagem ao nascimento de Mestre Verequete, figura fundamental para a consolidação e preservação do ritmo na região.

O calendário cultural paraense é marcado por símbolos emblemáticos da Amazônia. Reconhecido em vida com diversas homenagens por seu entusiasmo e força animadora, Mestre Damasceno será lembrado nesta quarta-feira, 26 de agosto de 2026, em Salvaterra, no Marajó, sua terra natal. De acordo com o Mestre Robledo, o cortejo de dois bois-bumbás tomará as ruas da cidade em tributo ao artista.

VEJA MAIS

image Primeiro Búfalo-Bumbá Junino após a partida de Mestre Damasceno celebra legado em Salvaterra
Evento acontece com participação de bois-bumbás, grupos culturais, mestres da cultura popular, bingo comunitário e transmissão do jogo da Seleção Brasileira

image Mestre Damasceno passa a dar nome ao terminal hidroviário de Salvaterra
A partir de projeto de lei, o produtor cultural falecido em 2025 recebe essa homenagem post mortem em reconhecimento ao seu legado à cultura amazônica

image Vida e legado de Mestre Damasceno ganham documentário com estreia em Salvaterra
Longa será exibido ao ar livre neste sábado (3) e depois seguirá para festivais nacionais e internacionais, além de ficar disponível no YouTube

Mestre Damasceno nasceu em 22 de julho de 1954 na Comunidade Quilombola do Salvá. Neto de indígena e descendente de escravizados, ele viveu no território até os 13 anos, convivendo com as manifestações de boi-bumbá organizadas por seu pai, Theodomiro Pereira dos Santos, e seu avô, Antônio Paulo Pereira.

Ao atingir a maioridade, mudou-se de Salvaterra para Belém e conseguiu emprego na construção civil, mas, apenas três meses depois, sofreu um grave acidente de trabalho que causou a perda total de sua visão. De volta à terra natal, passou por reabilitação e, ainda no mesmo ano, conquistou seu primeiro título como colocador de boi-bumbá em uma disputa no município vizinho de Soure, no Marajó. Mais tarde, com o auxílio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salvaterra, obteve a aposentadoria por invalidez.

A vivência como pessoa com deficiência visual fez com que Mestre Damasceno priorizasse a acessibilidade em todos os seus projetos. Suas apresentações contavam com estruturas adaptadas, oficinas inclusivas e símbolos marcantes, como os olhos brancos pintados no minibúfalo construído para o neto, uma representação direta da inclusão social das pessoas com deficiência.

Ao longo de sua carreira, Mestre Damasceno acumulou mais de 400 composições autorais e lançou sete trabalhos discográficos, consolidando-se como um símbolo de resistência e da força cultural do Norte do Brasil. Sua trajetória de gravações teve início em 1999, com o álbum "Salvaterra Canta Carimbó". Em 2013, o artista participou dos discos "Carimbó da Terra" e "Terruá Pará", voltando a lançar trabalhos autorais em 2020 com "Canta o Encanto do Marajó" e, em 2022, com "Encontro D’água". Seus lançamentos mais recentes ocorreram em 2023, ano em que apresentou ao público os álbuns "Búfalo-Bumbá" e "Chegou Meu Boi".

Em vida, acumulou expressivos reconhecimentos nacionais. A lista de honrarias teve início em 1973, quando conquistou seu primeiro título como campeão de colocador de boi-bumbá em Soure, aos 19 anos. Em 2009 e 2017, foi contemplado com dois prêmios da Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural do extinto Ministério da Cultura. O artista também recebeu o Prêmio Mestre da Cultura Popular do Estado do Pará (SEIVA) em 2015, concedido pela Fundação Cultural Tancredo Neves, e teve seu saber reconhecido como mestre de carimbó pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 2017. Mais recentemente, sua obra foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Pará, em 2023, culminando com a concessão da Ordem do Mérito Cultural (OMC) em 2025, a mais alta honraria outorgada pelo Ministério da Cultura.

Recentemente, o principal terminal hidroviário de Salvaterra, no Marajó, passou a se chamar Terminal Hidroviário Mestre Damasceno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Mestre Damasceno

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ROCK

Renato e Seus Blue Caps traz turnê de sucessos históricos a Belém

Prestes a subir ao palco do Teatro Margarida Schivasappa, o grupo liderado por Cid Chaves revive seis décadas de clássicos que moldaram o rock nacional

29.08.26 9h00

COMEÇA HOJE!

Feira Pan-Amazônica dedica primeiro sábado às histórias e obras de Nazaré Pereira e Jabutigão

Homenagens incluem perfil biográfico da cantora acreana, novo livro de escritor e apresentações musicais e literárias

29.08.26 8h16

MAMÃE

Maju Coutinho cita Caetano Veloso e Gilberto Gil ao anunciar gravidez do primeiro filho

Apresentadora do Fantástico espera um menino, fruto do casamento com Agostinho Paulo Moura

28.08.26 11h22

SURPRESA

Gusttavo Lima surpreende público com entrada em guindaste iluminado na 28ª ExpoTuc

Com entrada gratuita, o sertanejo marcou a feira agropecuária com show triunfal e movimentou as redes sociais com elogios dos fãs

28.08.26 9h28

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Lembra dela? Veja como está Thalía, de 'Maria do Bairro', hoje aos 55 anos

Estrela de novelas como “Maria Mercedes”, “Marimar” e “Maria do Bairro” deixou os folhetins e hoje se dedica à música e à família

27.08.26 22h39

HERANÇA NO PARÀ

Filho de Tarcísio Meira e Glória Menezes herda fazenda de 100 milhões de metros quadrados no Pará

O pai de Tarcísio Filho comprou a propriedade na década de 1970

25.08.26 18h20

MAMÃE

Maju Coutinho cita Caetano Veloso e Gilberto Gil ao anunciar gravidez do primeiro filho

Apresentadora do Fantástico espera um menino, fruto do casamento com Agostinho Paulo Moura

28.08.26 11h22

COMEÇA HOJE!

Feira Pan-Amazônica dedica primeiro sábado às histórias e obras de Nazaré Pereira e Jabutigão

Homenagens incluem perfil biográfico da cantora acreana, novo livro de escritor e apresentações musicais e literárias

29.08.26 8h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda