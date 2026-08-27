Diva do Brega celebra aniversário com show em Belém, para cantar, dançar e amar
Artista se apresentará na Casa da Seresta, a partir das 21h deste sábado (29), com muito brega, breganego e bregarrocha
Com uma carreira de 27 anos de sucesso e no maior astral para celebrar com os fãs e com o público em geral o seu aniversário, a cantora paraense Diva do Brega se apresenta neste sábado (29), a partir das 21h, na Casa da Seresta, no bairro do Umarizal, em Belém. E Diva adianta logo como vai ser esta noite. “O público terá um dos melhores e maiores shows já realizados na minha carreira; um repertório passando por clássicos da música como: ‘Boate Azul’, ‘Devaneios’, ‘Leviana’ e outros sucessos de cantores como Moacyr Franco, Reginaldo Rossi, Marquinhos Moura, Kátia, Joana, Bruno e Marrone e Léo Magalhães”.
“Teremos de três a quatro horas de show dançante: ‘Seresta com Arrocha’, ‘Brega do Pará’, ‘Breganego’ e ‘Bregarrocha’, em que vamos ter vários momentos marcantes, porque o meu slogan é ‘Um show para você cantar, dançar e amar’ ”, destaca a cantora.
Diva do Brega construiu, ao longo de 27 anos, uma carreira pontuada pelo pioneirismo, inclusive na criação de estilos como o breganejo e o bregarrocha. Sobre esse período, a cantora destaca alguns momentos marcantes.
“O primeiro momento nesta caminhada foi conhecer o meu marido e meu diretor artístico (Otávio Costa). Trabalhamos juntos há 16 anos, criando estilos musicais, produzindo músicas e toda a minha trajetória de 2010 até aqui”, ressalta Diva. Já o segundo momento, como relata a cantora, ocorreu quando ela mudou de estilo musical, saindo da MPB para a música romântica, o brega. “Aí, verdadeiramente, nasceu a cantora e compositora Diva do Brega”, afirma a artista.
“O terceiro momento importante na minha carreira foi quando eu me mudei para Recife (PE), a fim de construir essa mistura musical do Norte com o Nordeste e outras regiões do Brasil. Desse modo, criamos em 2014 os gêneros breganejo e bregarrocha no Brasil. Foi um trabalho de pesquisa muito grande, até formatar essa fórmula e chegarmos a esses resultados finais”, detalha Diva do Brega.
Pele musical
Essa cantora nasceu na cidade de Castanhal e cresceu em meio às grandes aparelhagens e festas do lendário Taboquinha Bosques. Essa vivência direta com a cultura musical paraense se reflete no trabalho da artista.
“Foi ali, realmente, o início de tudo. Ver as produções do meu tio Moacir no Taboquinha, ainda criança, fazer parte destes bastidores, tudo isso fez eu querer muito estar nos palcos, querer cantar”, pontua Diva.
“Vem no meu DNA. Eu venho de uma família musical. Meu tio foi baterista de grandes bandas no Estado do Pará; meu irmão foi DJ, que chamava controlista de aparelhagem na época. Sou prima de um cantor de Castanhal que vem se destacando; isso sempre me motivou muito. A música paraense brega sempre esteve comigo”. “Os Panteras, Teddy Max, Alípio Martins, eu ouvia ainda criança”, relembra a cantora.
Entre as conquistas dessa artista figuram: a canção “Sabão em Pó” se tornou um grande sucesso em Portugal; Diva teve música em filme da Globo Filmes (“Morto Não Fala”) e passou por programas nacionais como Hora do Faro, Programa do Ratinho e Altas Horas. Esses feitos indicam para a artista a certeza de que ela está no caminho certo.
“Significa que a gente tem que acreditar na gente; que devemos ter orgulho de onde somos, da nossa terra. Eu lutei e continuo lutando muito pelo Pará; fui a primeira artista paraense a descobrir e a encabeçar a campanha e escrever o manifesto para sermos a ‘Capital Mundial do Brega’, em que alertei a todos os artistas paraenses com os quais eu tinha contato, como Kim Marques, Wanderley Andrade, Nelsinho, Edilson Morenno e Lucinnha Bastos”.
Ela diz que o sentimento de ser paraense “lá fora fica mais forte em nós”. “O Pará é referência na música, gastronomia, na cultura popular. Levar isso para Recife (PE), João Pessoa (PB), São Paulo, é fortalecer tudo que construímos aqui dentro. Eu sou muito bem recebida lá fora e não preciso negar minhas raízes paraenses para ser a Diva do Brega lá fora”. Esse carisma, essa identidade paraense da Diva do Brega é o que o público vai conferir neste sábado (29) na Casa da Seresta, em Belém.
Serviço:
Celebração do Aniversário da Diva do Brega
Em 29 de agosto de 2026, a partir das 21h
Na Casa da Seresta, na rua Ferreira Pena, 354,
no Umarizal, em Belém (PA)
Abertura: DJ Sandro Guilherme
Ingressos: na bilheteria
Informações: 91 8916-7193
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