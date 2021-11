Estilista paraense de Icoaraci brilha na SPFW; conheça Labo Young

O artista visual e estilista paraense Labo Young, conhecido por suas peças de roupa feitas com materiais naturais da floresta, como plantas, palhas e sementes de árvores - foi um dos destaques da São Paulo Fashion Week. Ele fez acessórios para o desfile da marca Apartamento 03, no último sábado (20), que teve estrelas na passarela, como a influenciadora e ex-BBB Camilla de Lucas, e o ator Ícaro Silva.

Camilla de Lucas usa bolsa e acessório de pescoço de Labo Young (spfw.com.br)

As peças de Labo Young, artista de Icoaraci, distrito de Belém do Pará, foram citadas em publicações de moda como a FFW. "As criações de Luiz Cláudio [estilista da Apartamento 03] também ganham nova vida com o trabalho do artista Labo Young, que faz suntuosos acessórios, máscaras e inserções de styling com folhas e plantas", avaliou a publicação.

O desfile foi destacado ainda pela Harper's Bazaar Brasil. “Impossível não se apaixonar pelo trabalho de Labo Young, que faz intervenções artísticas que complementam com perfeição as peças da Apartamento 03”, avaliou a publicação, que recentemente teve duas de suas capas com direção artística de Labo. A coleção da marca também foi tema de um vídeo publicado pela Vogue Brasil.

Vanguarda de Icoaraci

Não é de hoje que Labo Young faz barulho no mundo da moda. Seu trabalho de vanguarda já brilhou em uma série de publicações internacionais, começando pela britânica i-D, quando Labo chamou a atenção de um dos nomes mais quentes da cena mundial, o serra-leonês Ib Kamara, contribuinte da publicação.

Foi outro nome paraense que apresentou o trabalho de Young a Kamara: o fotógrafo Rafael Pavarotti, também artista de Icoaraci (Belém) e nome importante na cena da moda de vanguarda. Pavarotti acumula trabalhos com grandes grifes como Dior, e fotografou recentemente Rihanna e Harry Styles para capas da revista Dazed.

Voltando para Labo Young, um de seus trabalhos mais recentes foi a concepção de peças para capas das edições de 10 anos da revista Harper's Bazaar Brasil. Além disso, ele também assina a direção de arte e figurinos da última campanha da Natura para o mês da Amazônia, sob o conceito de Amazofuturismo.

Suas peças também já vestiram famosos como Anitta, na capa da revista americana de beleza Allure, em maio deste ano; e também em uma das capas da Elle Brasil, em março. Grazi Massafera também já vestiu peças de Young em um editorial.

O estilo de vanguarda de Labo Young, que exalta elementos da floresta e também do território amazônico, é quente também na publicidade e nas artes. Ele trabalhou recentemente com marcas como Sauer, Farm e Dion Lee. O paraense tem ainda peças no acervo do Instituto Moreira Salles, uma das mais importantes instituições de arte no Brasil.