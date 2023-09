Para o Círio de Nazaré 2023, Liah Soares celebra o projeto ’É Claro que Ela Vem’

A cantora paraense Liah Soares será a anfitriã do projeto "É Claro que Ela Vem", que reúne diversas vozes femininas da música brasileira e vai ocorrer na semana que antecede o Círio de Nazaré, em Belém. O espetáculo musical terá um palco montado na Praça Santuário, no dia 03 de outubro, a partir das 18h e recebe nomes como Elba Ramalho, Joana, Lucinnha Bastos, Jamily Tavares e Karen Kaldani. O projeto é realizado pelo Governo do Estado, Fundação Cultural do Pará, por meio da Lei Semear, e tem como patrocinador a Claro e produção da AT.

O show "É Claro que Ela Vem", tem inspiração na música "Ela Vem", de composição da cantora Liah Soares com participação do Padre Reginaldo Manzotti. Esta apresentação carrega consigo uma simbologia e magia que o público paraense conhece bastante. No evento, também haverá espaços para receber doação de alimentos, além de massagens, lava pés, área de descanso para romeiros durante toda a programação, além de ações sociais disponíveis gratuitamente ao público.

Para a anfitriã do projeto, a cantora Liah Soares, “é a realização de um sonho, já que cantar músicas que remetam a minha fé em Nossa Senhora de Nazaré é muito especial", enfatizou.

Um das diretoras do espetáculo, a paraense Tayana Santos, explicou que a ideia de reunir todas essas mulheres em um único palco é de promover um momento ímpar, uma maneira de valorizar o espaço que as mulheres tem no showbusiness, e mais ainda, por ser o show de abertura oficial do Círio de Nazaré. “A curadoria fez um estudo de mulheres de várias gerações que de uma forma muito singular tem uma relação forte com Nossa Senhora de Nazaré", destacou.

A diretora destacou ainda que o repertório foi pensado em toda a diversidade da cultura nacional e principalmente da sonoridade paraense. “Vai ser muita emoção, oportunidades e momentos inesquecíveis, algumas surpresas super especiais que vão ficar na memória dos presentes”, concluiu.

Eliane Soares da Silva, mais conhecida como Liah Soares é uma cantora e compositora paraense. Em 2003 a cantora lançou seu primeiro single, "Garotas Choram Mais", que logo alcançou um bom desempenho nas rádios brasileiras. Em 2012 resolveu se inscrever no programa da Globo, o "The Voice Brasil". Liah impressionou os jurados em sua primeira apresentação e escolheu o time de Daniel para fazer parte. Ela chegou até a fase final da competição.

VEJA MAIS