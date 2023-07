Liah Soares lança 'Planeta Liz' com canções para as crianças; repertório estará no Círio de Nazaré

A cantora e compositora Liah Soares lançou no último dia 30 de junho o "Planeta Liz", projeto audiovisual musical com 11 canções voltadas ao público infantil de zero aos 12 anos de idade. As músicas e vídeos apresentam o universo fantástico de Liz, inspirado na filha da cantora, e abordam de forma lúdica o desenvolvimento humano, consciência ambiental, valores e ética. A primeira canção liberada foi "Pra você sonhar". Liah Soares adianta que levará o repertório ao Círio de Nazaré.

VEJA MAIS

A música de estreia do projeto é intitulada "Pra você sonhar", uma canção de ninar que conta fatos fantásticos, de forma lúdica, para as crianças. No vídeo, a protagonista feminina passa por vários lugares, entre eles, o espaço e também o fundo do mar. O refrão na voz doce de Liah fala sobre os sonhos das crianças. "Sonhe, com castelos. Sonhe, com peixinhos a nadar. Sereias no fundo do mar. Sonhe com foguetes, sonhe com amiguinhos a brincar e eu estarei aqui quando acordar... E eu estarei aqui quando acordar!", diz a primeira parte.

Confira a primeira música:

Planeta Liz é inspirado e se torna uma homenagem à filha Maria Liz, que completará 3 anos no dia 20 de agosto. Ela se torna a personagem central do projeto, que faz referência para a formação do ser humano, que fará a diferença na construção de um mundo melhor.

Liah Soares conta que ao se tornar mãe experimentou um processo interno e tudo isso a inspirou na criação do projeto audiovisual. “Quando virei mãe, experimentei um amor único, que me tornou uma pessoa mais empática, que me fez buscar ser uma pessoa melhor, é um sentimento único! Cresci no interior do Pará, tendo a Floresta Amazônica como meu quintal, juntando isso ao meu espírito artístico inspirado pela maternidade surgiu o Planeta Liz”, destacou.

'Planeta Liz' estreia com a música 'Pra você sonhar' e as próximas terão participações de grandes nomes da música. (Reprodução / Divulgação)

A segunda música a ser lançada será "Dona Fumaça". Liah adianta que as participações especiais têm os nomes de Zeca Baleiro, Ivan Lins e Xuxa. "O Planeta Liz é um sonho e a gente acabou de lançar a primeira música 'pra você sonhar' e logo em seguida vem uma uma composição chamada 'Dona Fumaça' que é uma parceria minha com o vovô Ivo, o vovô da Maria Liz da minha filha e a super participação especial é o Zeca Baleiro, esse projeto tá muito lindo, feito com muito muito carinho, muito cuidado pros pequenininhos", avaliou.

"Temos a honra de ter outros participantes aí, inclusive que fizeram parte da minha infância como Ivan Lins, a Xuxa e também a Lorena Queiroz, que é praticamente a minha segunda filha postiça, a irmã da Maria Liz. Ela foi filha do Carlo na novela Carinha de Anjo e a gente tem uma relação muito próxima com a família", completou.

Semanalmente uma música será lançada, ao todo, são 11 músicas. Questionada sobre levar o projeto aos palcos, Liah declarou que sairão em turnê e que o primeiro show ocorre no dia 14 de julho, na cidade de Iguaba Grande, no Rio de Janeiro, mas já tem data para ocorrer em Belém do Pará. "Em setembro eu tô chegando aí, várias novidades para o Círio de Nazaré e o show de abertura do Círio, no dia 3 de Outubro, vamos levar o Planeta Liz. Porque eu acho que é um show muito lúdico com valores de ética, ética, aprendizados e é um show pra toda a família. Aproveito pra mandar um beijo e um sabor de açaí", concluiu.

Sobre o conteúdo audiovisual, Maria Liz, filha de Liah com o ator Carlo Porto, é acompanhada no desenho da Corujita e o Maninho (caboclo), que juntos viverão muitas aventuras, com temáticas educativas e encantadoras, reforçou a cantora. “Este espetáculo infantil tem muitas cores e alegria, elementos da nossa fauna e flora amazônica, e com muita música e animação, vamos trazer reflexões de como podemos ajudar nosso mundo a ser um lugar melhor”, explica a mãe orgulhosa da pequena Maria Liz.