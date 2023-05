Palmirinha morreu: Apresentadora foi vendida pela mãe e viveu relacionamento abusivo

Apresentadora Palmirinha Onofre enfrentou momentos difíceis antes de se tornar uma querida figura na TV brasileira. A "Vovó Palmirinha" morreu aos 91 anos, neste domingo (7). A chef de cozinha passou por situações abusivas e de violência, conforme relatou em entrevistas. Ela chegou até a ser vendida pela própria mãe quando era criança.

Aos seis anos, ela deixou a casa dos pais após desentendimentos com a mãe e foi morar com uma francesa que adorava cozinhar. Foi lá que ela aprendeu muito do que descobriu sobre a culinária. Anos depois, precisou voltar para casa após a morte do pai, mas os problemas continuaram. Ela trabalhava muito para sustentar seus irmãos e, quando chegava em casa à noite, a mãe fechava a porta para que ela não pudesse entrar.

Aos 16 anos, ela foi vendida para um fazendeiro, mas conseguiu fugir com a ajuda de um parente. Ela contou que entrou na casa e tirou a roupa para tomar banho para vestir a camisola para dormir e trabalhar no dia seguinte. Neste momento, o homem estava na cama e ela começou a gritar. Felizmente, ela foi salva por uma tia.

Aos 19 anos, Palmirinha se casou para poder sair de casa, mas enfrentou um relacionamento abusivo por quase 20 anos, incluindo agressões físicas. "Eu acho que as mulheres que enfrentam o que vivi têm que buscar uma nova realidade. Se a união não estiver dando certo mesmo, separa! Não fica sofrendo. Divorcia e procura outra coisa melhor", disse ela em entrevista ao jornal Extra, em 2019. No entanto, na época em que se casou, uma separação era mal vista pela sociedade.

Palmirinha conseguiu superar o drama graças à sua habilidade culinária, que lhe permitiu sustentar suas filhas. Ela ganhou espaço na televisão e se tornou uma "segunda avó" dos brasileiros. Sua determinação e batalha contra as adversidades inspiram muitos fãs e admiradores.