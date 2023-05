'Guinho' e Palmirinha fizeram as pazes antes da apresentadora morrer: "Dói tanto"

A apresentadora Palmirinha Onofre faleceu neste domingo (7), aos 91 anos. A frente de um dos programas culinários de maior sucesso do país, Palmirinha também é lembrada pela sua parceria com o boneco Guinho, personagem criado e manipulado pelo publicitário Anderson Clayton, que foi assessor de imprensa e empresário da apresentadora durante parte de sua vida na TV Gazeta.

VEJA MAIS

Muitos internautas lembraram, após a morte de Palmirinha, da relação de amizade e conflitos que ambos tiveram ao longo dos anos, devido a batalhas judiciais que se estenderam até 2016, quando Anderson teve direito a uma indenização após Palmirinha romper o contrato de parceria entre ambos.

Apesar do desgaste na relação, Anderson Clayton publicou uma homenagem à Palmirinha neste domingo, logo após a confirmação da morte da apresentadora. O profissional destacou a relação de amizade construída pelos dois, dizendo ser difícil superar a dor pela partida da apresentadora.

“Escrevo esta carta com o coração apertado e cheio de saudades. Ainda não consigo acreditar que este momento chegou. Agora, que tenho que me despedir de você, dói tanto pensar que nunca mais vou gravar com você nossos programas. Mas, mesmo assim, sei que você estará sempre presente em minha vida, em cada receita que guardo comigo que me lembre de você, em nossos vídeos espalhados pela internet, em cada sorriso que me faça recordar dos momentos que passamos juntos. Seguirei firme e forte para manter vivo o nosso querido netinho Guinho, que você pediu para eu mante-lo sempre vivo por onde eu for”, disse em seu perfil no Instagram.

BRIGA NA JUSTIÇA

Em 2014, Palmirinha anunciou ao jornal Folha de S. Paulo que decidiu romper o acordo com o então empresário por "não querer sujar o nome". Anderson chegou a se posicionar apontando "ingratidão" da apresentadora ao ser procurado pelo site Notícias da TV na época.

"O mundo empresarial é complicado, todos os lados precisam estar conectados. E não era só a figura da Palmirinha. Ela tinha um grupo de empresários, familiares com interesses pertinentes que devem ser respeitados, como os meus foram", disse Anderson, em entrevista para o portal UOL no ano passado.

Segundo Anderson, o último encontro ocorreu em dezembro de 2020, época em que Palmirinha foi internada em São Paulo para tratar uma infecção de urina. Ele disse manter a admiração e o respeito pela ex-colega após 11 anos trabalhando juntos.

"Eu fiz parte da criação da marca Vovó Palmirinha. Seria muito ingrato da minha parte falar algo. Mas como empresa, questões jurídicas e contratuais prevaleceram", comentou sobre a ação na Justiça.

Ele afirma que foi constantemente procurado para falar sobre o assunto durante o andamento do processo, mas sempre preservou uma posição de silêncio. O ator afirmou que fez as pazes com a apresentadora após a decisão judicial. Levei o Guinho e falei da minha admiração e gratidão olhando nos olhos. Palmirinha sempre será minha vovó, tem um lugar eterno no meu coração. Conversamos, choramos e nos abraçamos”, contou.

MORTE

A família de Palmirinha confirmou a morte nas redes sociais. Ela sofria de problemas renais crônicos e estava internada em um hospital de São Paulo, desde o último dia dia 11 de abril. Descoberta por Ana Maria Braga no extinto programa "Note e Anote", da Record, onde participou por cinco anos como convidada do quadro "Café da Manhã", até passar a comandar os próprios programas culinários em diferentes emissoras.