Quem é Palmirinha? Culinarista idosa ensinava receitas na TV de forma engraçada 👵

Palmirinha Onofre foi uma famosa apresentadora de programas de culinária. Sua primeira aparição na televisão ocorreu na década de 1990, no programa Silvia Poppovic, quando contou sua história de vida e como fazia doces e salgados para sustentar seus filhos. De 1993 a 1997, Palmirinha apresentou um quadro no programa Note e Anote, de Ana Maria Braga, na Record.

VEJA MAIS

Ainda nos anos 1990, ela passou pelos programas Mulheres e Pra Você, na Gazeta, até ganhar seu próprio programa, o TV Culinária, que ficou no ar de 2000 a 2010. Palmirinha ganhou popularidade na web devido à sua irreverência e gafes em seu programa. Em 2012, ela foi contratada pela Fox Life para comandar o Programa da Palmirinha, que ficou no ar até 2015. Veja alguns dos melhores momentos da apresentadora:

Além de seus programas de TV, Palmirinha também é autora de livros de culinária. Em 2018, ela retornou à Gazeta com um novo quadro no programa Mulheres e também voltou à televisão como jurada do talent show Chef ao Pé do Ouvido, do canal GNT.

Nome: Palmira Nery da Silva Onofre

Nascimento: 29/06/1931

Idade: 91 anos

Estado civil: Viúva

Profissão: Apresentadora

País: Brasil

Cidade: Bauru (SP)