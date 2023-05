Palmirinha morreu: aos 91 anos, culinarista, ícone da TV brasileira tinha problemas renais

A apresentadora Palmirinha Onofre faleceu neste domingo, 7, aos 91 anos. A família confirmou a morte nas redes sociais. Ela sofria de problemas renais crônicos e estava internada em um hospital de São Paulo, desde o último dia dia 11 de abril. Descoberta por Ana Maria Braga no extinto programa "Note e Anote", da Record, onde participou por cinco anos como convidada do quadro "Café da Manhã", até passar a comandar os próprios programas culinários em diferentes emissoras.

Conhecida como "Vovó Palmirinha", ela começou a apresentar o programa TV Culinária, da TV Gazeta, em 1999, no qual permaneceu por 11 anos, e depois apresentou o “Programa da Palmirinha” no canal fechado Bem Simples, da FOX Life, que ficou no ar até 2015.

No cinema, ela fez participação especial em “Internet: O Filme”, em 2017. A última aparição na tevê foi em 2019 como jurada no reality "Chef ao Pé do Ouvido", da GNT. Palmirinha foi convidada para atrações como o "Programa do Jô", "Mais Você", "Altas Horas", "Domingão", "Conversa com Bial", "The Noite" e outros.

Palmirinha estava com a saúde debilitada desde 2020. Chegou a se internar em 2020 por conta de uma infecção urinária.

Em entrevistas que concedeu, Palmirinha revelou sobre a violência doméstica que sofreu dentro de casa, sendo agredida pelo marido na frente das filhas por várias vezes. Ela aprendeu a cozinhar com a mãe, ainda criança, em São Paulo e, antes de entrar para a televisão, preparava jantares para as pessoas que a contratavam e chegou a trabalhar com serviços de limpeza.

"Jamais imaginaria que iria parar na TV. Digo que a culinária não tem crise. As pessoas podem comer bem e gastar pouco. É isso que eu gosto de mostrar", disse à Quem.