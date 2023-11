Palco Negro Autoral: Icoaraci recebe 3ª edição de festival com shows gratuitos nos dias 18 e 19

O Distrito de Icoaraci, em Belém, vai ser palco da terceira edição do Festival Palco Negro Autoral - Multilinguagens, que ocorre nos dias 18 a 19 de novembro, no Espaço Cultural Coisas de Negro e Ninho de Caba. A programação cultural é aberta ao público e inclui shows, roda de tambor, exposições, exibições de cinema, oficinas formativas, feiras criativas e de empreendedores. O evento ainda terá a participação da quilombola e matriarca do festival Mam'etu Muagilè, fundadora do Instituto Bamburusema de Cultura Afro/Amazônica (IBAMCA) e Mestra de cultura Bantu, que fará uma benção especial aos presentes.

Segundo a idealizadora e produtora do projeto, Priscila Cobra, a expectativa para a terceira edição do evento é marcada por ansiedade e superação, já que vai ser realizado a primeira vez após a pandemia da covid-19.

“Esta é a primeira edição que conseguimos executar por meio de emenda parlamentar, com fomento de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA). Isso nos proporciona mais estrutura para garantir um pagamento justo para toda a equipe e tornar o festival gratuito”, revela Priscila.

Cobra explicou que o Palco Negro, em suas duas últimas edições anteriores em 2019, buscou descentralizar a produção cultural, levando-a para outras áreas da Região Metropolitana de Belém. A proposta se mantém na edição atual, reconhecendo Icoaraci como um distrito com polo artístico, sem precisar que seus moradores se desloquem da região para ter acesso à diversão e shows.

“É um desafio realizar um festival onde o protagonismo total seja negro, considerando os diversos cruzamentos da questão de raça e gênero. Nossa equipe é majoritariamente negra, representando um geral que tem menos acesso e estrutura. A logística demanda acessibilidade, considerando mães, pessoas periféricas na equipe técnica, é um momento de celebração e fortalecimento múto”, destacou a organizadora do festival.

Priscila afirmou que o caráter prioritário do evento é destacar a arte negra autoral e tem papel de questionar a lógica de que esses artistas são sempre colocados como secundários em outros festivais. “Queremos subverter a ideia de que a arte negra é sempre colocada como inferior. No Palco Negro, as apresentações serão de pessoas pretas, os shows serão de grupos negros”, complementou a produtora.

Sobre as atrações, Priscila destacou a diversidade artística, incluindo performance teatral, dança, poesia, atrações quilombolas, indígenas e afro indígenas, além da ampla variedade musical que vai desde música eletrônica até o carimbó de raiz.

Entre os grupos que irão se apresentar, destacam-se o "Uirapuru do Verequete", mantendo vivo o legado deixado pelo rei dos tambores, Mestre Verequete. A programação inclui participações de Mestra Nazaré do Ó, Mestres Nego Ray e Arythanan, Os Africanos de Icoaraci, Os Falsos do Carimbó, entre outros.

No domingo (19), haverá um cortejo nas ruas de Icoaraci com uma grande roda de carimbó gratuita. De acordo com a organizadora, a iniciativa, inclusive, busca preencher uma “lacuna” na cena cultural de Belém.

"O Palco Negro tem esse objetivo, de ser um festival de médio a grande porte, celebrando a arte negra autoral e, neste ano, homenageando figuras como a Mestra Nazaré do Ó", conclui Priscila.

Alcance cultural

Uma das novidades deste ano é a presença confirmada do grupo tradicional e bicentenário “Os Quentes da Madrugada”, que faz parte da Irmandade de Carimbó de São Benedito, do município de Santarém Novo (PA). O convite, feito pela organizadora, é com a intenção de levar o festival para além da capital paraense.

"Estamos ansiosos para levar toda a nossa tradição ao público do Palco Negro. O carimbó aqui é único, diferente de tudo o que as pessoas já viram. É um carimbó frenético que chama o público para dançar. Dançamos carimbó de paletó e gravata, buscando contagiar o público como sempre fazemos", destaca Preto, presidente da irmandade.

O carimbó de Santarém Novo é reconhecido por sua singularidade e energia contagiante. Para Preto, é uma honra representar a cultura da região no Palco Negro.

"Será um prazer levar um pouco da nossa cultura e mostrar para a Região Metropolitana como se dança o carimbó, de paletó e gravata. Estamos ansiosos para chegar em Belém e fazer um lindo show", completa o presidente.

SERVIÇO

Festival Palco Negro Autoral - Multilinguagens

Data: dias 18 e 19 de novembro;

Local: Espaço Cultural Coisas de Negro e Ninho de Caba, em Icoaraci;

Entrada gratuita.

Programa completa do evento:

18 de Novembro

Realização no Espaço Cultural Coisas de Negro

9h - Abertura com lavação da calçada do Coisas de Negro e acolhimento com Mametu Muagilè

10h a 13h - Oficinas gratuitas (inscrições por ordem de chegada)

Lorena Saavedra - Elaboração de projetos e Economia Criativa;

Mestre Nego Ray - As mãos que fazem o som: o toque do carimbó;

Ruth Clarck MC - Pretas periféricas: Movimento Hip Hop e resistência feminina;

Mestre Arythanan - Menos lixo, mais som: iniciação à construção de instrumentos do Carimbó com materiais reciclados.

17h - Anastácia Marshelly & Lo Ojuara - ABERTURA "Ancestralidade-Resistência Urbana em movimento" - Dança & Performance;

17h30 - Marvin Muniz - Performance;

Carlos Vera Cruz - Performance;

18h - 10 anos de Sarau Multicultural

Jorge André convida (19h) Roberta Tavares

Shows

20h - W Mate-U

21h - Maiara Almeida

22h - Batucada Misteriosa

Projeção Mídia Tática Sonora Iqoaraci

Exposição Afrofuturista GC Arte

19 de Novembro

15h - Roda Buiu Mãos De Veludo + Concentração - Ninho De Caba

16h - Cortejo pelas ruas de Icoaraci até o Coisas De Negro

Apresentações que acontecerão no Espaço Cultural Coisas de Negro

17h - Os Falsos do Carimbó

18h - Mestre Jaci e Os Caçulas da Vila

19h - Uirapuru do Verequete

20h - Priscila Cobra convida Mestra Nazaré do Ó & Paulo Toró Açu

21h - Quentes da Madrugada

22h - Os Africanos de Icoaraci

Projeção Mídia Tática Sonora Iqoaraci

Exposição Afrofuturista GC Arte

Ancestralidade Homenageada - Matriarca Ancestral - Mam'etu Muagilè

Irmandade De São Benedito: Grupo Raiz - Os Quentes Da Madrugada

Legado Mestre Verequete - Uirapuru Do Verequete