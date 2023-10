Dia das Crianças é celebrado com cultura popular no ‘Carimbó das Crianças’

Valorizar a cultura popular amazônica na infância é um dos principais objetivos do evento “Carimbó das Crianças”, promovido pela produtora Amazônia Criativa em parceria com o Bar Mironga, em Belém. O evento que será realizado na próxima quinta-feira, 12, a partir das 16h30 no Bar Mironga, ofertará ainda oficinas de tambor e maracá, que contará com os oficineiros Wellingtton Alemão e Néia das Maracas, carimbozeiros de Belém. Além da presença do grupo Carimbó Volta ao Mundo, formado por produtoras culturais, musicais e arte-educadoras.

Segundo uma das fundadoras do grupo Carimbó Volta ao Mundo, Andrezza Mota, a reunião tem o intuito ainda de incentivar mulheres também desejam tocar, aprender, brincar sobre o carimbo, considerado patrimônio cultural imaterial do Brasil. “Nossas presenças combatem as opressões”, destacou.

Já para a idealizadora do evento e produtora Cultural, Lorena Saavedra, o evento contribui para levar mais informações também sobre o ritmo. A capital paraense ainda vive um significativo desconhecimento sobre o ritmo e seus mestres e mestras. “É fundamental que nos preocupemos com a educação cultural e ambiental junto às nossas crianças, tendo como pano de fundo o despertar do amor para com a nossa terra e aos cuidados que precisamos ter para manutenção e salvaguarda da nossa cultura popular”, afirmou a produtora.

Para Lorena, os desafios de um projeto como esse são inúmeros. Mas o resultado sempre vale a pena. “Ainda há falta de políticas públicas de cultura que possam garantir fomento para esse tipo de atividade. O Carimbó ainda é um ritmo muito desvalorizado pelos paraenses, porque ele é uma cultura que vem ‘de baixo’, da margem, de Mestres e Mestras da periferia, das áreas de rios”, lamentou.

A produtora destacou que até pouco tempo fazer batucada era proibido em lei. “Hoje, não há mais lei que impeça de batucarmos, mas existem todo um ataque ao movimento do carimbó. E o desafio é a gente colocar esses projetos para acontecer”.

Carimbó na Infância

Lorena destacou ainda que são as crianças as grandes responsáveis pelo futuro do planeta Terra. Principalmente em um momento importante para o bioma natural amazônico, local que vem sendo os olhos do mundo com a realização da COP-30, em 2025. “Muito do que acontece na nossa infância leva sentido para nossa fase adulta. É na infância que precisamos ter o contato com a nossa cultura, porque é nessa fase que são construídas nossas memórias afetivas. E afeto é o que faz adultos serem pessoas seguras, respeitosas e criativas”, explicou.

A produtora reforçou ainda que a cultura popular deveria ser disciplina escolar em todas as escolas, tanto da rede pública ou privada. “Não adianta termos um patrimônio cultural como o carimbó e as pessoas que vivem na terra do Carimbó não terem nenhum tipo de conhecimento sobre a nossa cultura”, declarou. Lorena enfatizou ainda que a importância é exatamente oferecer para as crianças e aos seus responsáveis um dia para ficar em suas memórias afetivas. “Um dia aonde o contato direto com os instrumentos, com a música, com a dança, com as pinturas, irá oferecer muito conhecimento sobre a nossa cultura popular”, concluiu a produtora cultura.

Agende-se

“Carimbó das Crianças”

Data: 12/10

Hora: das 16h às 20h30

Local: Bar Mironga – Rua Caetano Rufino, n.77

Ingressos: R$15 criança e R$20 adulto

Mais Informações: (91) 98870 8592