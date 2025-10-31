O que fazer em Belém hoje (31/10)? Cortejo Visagento no Guamá é uma das opções; confira

Enquanto o mundo pede “doces ou travessuras”, no Pará o dia 31 de outubro tem outro significado. Em vez de bruxas, abóboras ou fantasmas, quem domina o imaginário popular é a Matinta Perera, uma figura lendária do folclore amazônico que anuncia sua presença com um assovio cortando a noite. Para celebrar a data do Halloween, diversas atividades estão sendo realizadas pela cidade nesta sexta-feira (31/10) em Belém. A programação é extensa e gratuita, com direito a cortejos, festas temáticas, concursos de fantasia e encontros culturais.

Cortejo Visagento

Organizado pelo Espaço Cultural Nossa Biblioteca (ECNB), o evento será realizado hoje, 31, com concentração a partir das 18h (Arquivo Nossa Biblioteca)

No bairro do Guamá, o VII Cortejo Visagento, organizado pelo Espaço Cultural Nossa Biblioteca (ECNB), celebra lendas do estado e cultura local. A concentração é às 18h no Cemitério Santa Izabel, seguindo até a Praça Benedito Monteiro com atrações culturais, apresentações de grupos do bairro e concurso de fantasias. O evento é gratuito e aberto ao público.

O cortejo também seguirá pela Avenida José Bonifácio, Rua Paes de Souza, Travessa Barão de Mamoré, Passagens Napoleão Laureano, Nova e Alegre, além da Rua Augusto Corrêa e Rua Barão de Igarapé, encerrando o percurso na praça.

A edição de 2025 tem como tema “Lutar e resistir contra os predadores da vida disfarçados de progresso”, trazendo para o centro do debate os impactos ambientais e sociais do desenvolvimento urbano, o racismo ambiental e a luta por moradia digna.

“Todo ano reunimos centenas de pessoas e grupos culturais do bairro. Este ano, com a COP30 se aproximando, esperamos um público ainda maior. Queremos que o Guamá seja lembrado por sua arte, sua gente e sua resistência”, afirma Tereza Oliveira, coordenadora de projetos do espaço cultural.

O Boi Marronzinho, a Quadrilha Fogo no Rabo e outros grupos tradicionais do bairro estão confirmados na programação, que homenageia o Mapinguari, guardião da floresta na mitologia amazônica.

Livraria entra no clima com visagens e literatura

Para os amantes de livros e clubes de leitura, uma das opções para se divertir na data pode ser o Halloween da Livraria Boiúna, que será realizado nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, na Avenida Conselheiro Furtado, 980, em Batista Campos, em frente ao Cemitério da Soledade. Intitulado “Entre visagens e assombrações:Quando os livros ganham vida (e uns sustos também)”, o evento tem entrada gratuita e oferece uma imersão literária que mistura medo e imaginação.

Proprietário da livraria, Victor Rogério Coelho (Arquivo pessoal)

Na sexta-feira (31), às 18h, o espaço recebe a gravação ao vivo do podcast “Qual o melhor clássico de terror?”, com Victor Rogério, dono da livraria, e as escritoras Vanessa Vieira e Cíntia Pudim.

Já no sábado (1º), a programação começa às 15h com o ‘Clube das Ovelhas Elétricas – Distopias Nacionais’, seguido, às 17h, de um bate-papo sobre visagens amazônicas com Cíntia Pudim, Iaci Gomes, Renata Segtowick e Tanto Tupiassu. Às 18h30, acontece um concurso de fantasias e o encerramento com sorteio de brindes literários.

O idealizador da programação e dono da livraria, Victor Rogério Coelho, explica que a proposta é unir o universo literário ao imaginário do terror. “O Halloween tem tudo a ver com literatura. O terror, o horror e o gótico são gêneros que amamos trabalhar. Criamos uma programação divertida e acessível, para quem gosta de se fantasiar, ouvir boas histórias e conversar sobre livros”, disse.

Segundo ele, para participar das programações basta apenas chegar ao local no horário marcado. “Os eventos acontecerão no nosso mezanino da livraria e é sujeito a lotação máxima”, pontuou.

Outras opções para ‘sextar’ sem sustos

Coletivo Lambada Social Club (Reprodução/ Instagram)

Quem prefere uma noite sem fantasmas também encontra opções para se divertir na capital paraense. A Roda de Lambada volta à Praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha, em mais uma edição do projeto Circular. A concentração começa às 17h, com discotecagem, e o show da Lambada Social Club inicia às 19h. O evento é gratuito e celebra o ritmo que é patrimônio afetivo da cidade.

Cantor Jeff Moraes . (Ney Trindade (Divulgação))

Já o Espaço Cultural Apoena, no bairro do Marco, recebe a 5ª edição do “Baile Está no Ar”, com Sandrinha Eletrizante, participação de Jeff Moraes e DJ Estamyna. A discotecagem começa às 20h, e os shows às 22h. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos pelo perfil oficial da casa nas redes sociais.