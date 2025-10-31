Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

O que fazer em Belém hoje (31/10)? Cortejo Visagento no Guamá é uma das opções; confira

Programação reúne arte, cultura e tradição popular em diferentes pontos da capital paraense

Amanda Martins
fonte

A concentração para o Cortejo Visagento será às 18h no Cemitério Santa Izabel, seguindo até a Praça Benedito Monteiro com atrações culturais, apresentações de grupos do bairro e concurso de fantasias (Carmem Helena / O Liberal)

Enquanto o mundo pede “doces ou travessuras”, no Pará o dia 31 de outubro tem outro significado. Em vez de bruxas, abóboras ou fantasmas, quem domina o imaginário popular é a Matinta Perera,  uma figura lendária do folclore amazônico que anuncia sua presença com um assovio cortando a noite.  Para celebrar a data do Halloween, diversas atividades estão sendo realizadas pela cidade nesta sexta-feira (31/10) em Belém. A programação é extensa e gratuita, com direito a cortejos, festas temáticas, concursos de fantasia e encontros culturais.

VEJA MAIS

image Rede de fast food dará hambúrguer de graça para quem mostrar boleto; veja como participar
Promoção especial de Halloween vai distribuir hambúrguer gratuito apenas em 31 de outubro

image Clássicos do terror icônicos para ver no Halloween
Alguns títulos são indispensáveis para qualquer um que se diga fã do gênero

image Filmes de terror de 2025 pra ver no streaming e se preparar para o Halloween
Com o Halloween se aproximando, uma maratona de terror pode ser um ótimo programa para quem vai ficar em casa

Cortejo Visagento

image Organizado pelo Espaço Cultural Nossa Biblioteca (ECNB), o evento será realizado hoje, 31, com concentração a partir das 18h (Arquivo Nossa Biblioteca)

No bairro do Guamá, o VII Cortejo Visagento, organizado pelo Espaço Cultural Nossa Biblioteca (ECNB),  celebra lendas do estado e cultura local. A concentração é às 18h no Cemitério Santa Izabel, seguindo até a Praça Benedito Monteiro com atrações culturais, apresentações de grupos do bairro e concurso de fantasias. O evento é gratuito e aberto ao público.

O cortejo também seguirá pela Avenida José Bonifácio, Rua Paes de Souza, Travessa Barão de Mamoré, Passagens Napoleão Laureano, Nova e Alegre, além da Rua Augusto Corrêa e Rua Barão de Igarapé, encerrando o percurso na praça.

A edição de 2025 tem como tema “Lutar e resistir contra os predadores da vida disfarçados de progresso”, trazendo para o centro do debate os impactos ambientais e sociais do desenvolvimento urbano, o racismo ambiental e a luta por moradia digna.

“Todo ano reunimos centenas de pessoas e grupos culturais do bairro. Este ano, com a COP30 se aproximando, esperamos um público ainda maior. Queremos que o Guamá seja lembrado por sua arte, sua gente e sua resistência”, afirma Tereza Oliveira, coordenadora de projetos do espaço cultural. 

O Boi Marronzinho, a Quadrilha Fogo no Rabo e outros grupos tradicionais do bairro estão confirmados na programação, que homenageia o Mapinguari, guardião da floresta na mitologia amazônica.

Livraria entra no clima com visagens e literatura

Para os amantes de livros e clubes de leitura, uma das opções para se divertir na data pode ser  o Halloween da Livraria Boiúna, que será realizado nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, na Avenida Conselheiro Furtado, 980, em Batista Campos, em frente ao Cemitério da Soledade. Intitulado “Entre visagens e assombrações:Quando os livros ganham vida (e uns sustos também)”, o evento tem entrada gratuita e oferece uma imersão literária que mistura medo e imaginação.

image Proprietário da livraria, Victor Rogério Coelho (Arquivo pessoal)

Na sexta-feira (31), às 18h, o espaço recebe a gravação ao vivo do podcast “Qual o melhor clássico de terror?”, com Victor Rogério, dono da livraria, e as escritoras Vanessa Vieira e Cíntia Pudim. 

Já no sábado (1º), a programação começa às 15h com o ‘Clube das Ovelhas Elétricas – Distopias Nacionais’, seguido, às 17h, de um bate-papo sobre visagens amazônicas com Cíntia Pudim, Iaci Gomes, Renata Segtowick e Tanto Tupiassu. Às 18h30, acontece um concurso de fantasias e o encerramento com sorteio de brindes literários.

O idealizador da programação e dono da livraria, Victor Rogério Coelho, explica que a proposta é unir o universo literário ao imaginário do terror. “O Halloween tem tudo a ver com literatura. O terror, o horror e o gótico são gêneros que amamos trabalhar. Criamos uma programação divertida e acessível, para quem gosta de se fantasiar, ouvir boas histórias e conversar sobre livros”, disse. 

Segundo ele, para participar das programações basta apenas chegar ao local no horário marcado. “Os eventos acontecerão no nosso mezanino da livraria e é sujeito a lotação máxima”, pontuou. 

Outras opções para ‘sextar’ sem sustos

image Coletivo Lambada Social Club (Reprodução/ Instagram)

Quem prefere uma noite sem fantasmas também encontra opções para se divertir na capital paraense. A Roda de Lambada volta à Praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha, em mais uma edição do projeto Circular. A concentração começa às 17h, com discotecagem, e o show da Lambada Social Club inicia às 19h. O evento é gratuito e celebra o ritmo que é patrimônio afetivo da cidade.

image Cantor Jeff Moraes . (Ney Trindade (Divulgação))

Já o Espaço Cultural Apoena, no bairro do Marco, recebe a 5ª edição do “Baile Está no Ar”, com Sandrinha Eletrizante, participação de Jeff Moraes e DJ Estamyna. A discotecagem começa às 20h, e os shows às 22h. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos pelo perfil oficial da casa nas redes sociais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dia das bruxas

O que fazer em Belém hoje (31

o que fazer em belém hoje

halloween

cortejo visagento

matinta perera
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Vini Jr. se envolve em polêmica com melhor amiga de Virginia; saiba o que aconteceu

Alguns internautas acharam desnecessário o gesto de Vini na foto da melhor amiga da namorada. Outros defenderam o craque e não viram nada demais

31.10.25 9h17

RAIZ PARAENSE

Viviane Batidão lança ‘É Sal’ e exalta o poder do tecnomelody e da cultura paraense

A cantora paraense mistura tradição, inovação e identidade no lançamento, ela reafirma o protagonismo das mulheres com parcerias nacionais

31.10.25 8h15

TERROR

Pedro Alves, o vampiro em ‘Vermelho Sangue’, fala do sucesso da série neste Dia das Bruxas

Neste descubra também outras produções de terror imperdíveis para maratonar, incluindo clássicos e estreias no streaming

31.10.25 8h00

PROGRAMAÇÃO

Ilha do Marajó revela suas riquezas culturais e naturais no ‘Globo Repórter’ desta sexta-feira, 31

O programa vai ao ar logo após ‘Três Graças’

30.10.25 14h03

MAIS LIDAS EM CULTURA

TRANSMISSÃO

Global Citizen Festival: Amazônia será transmitido ao vivo; veja horários e onde assistir de graça

Rede Globo confirma transmissão ao vivo do evento neste sábado (1º), direto de Belém

31.10.25 8h00

AGENDA CULTURAL DE HALLOWEEN

O que fazer em Belém hoje (31/10)? Cortejo Visagento no Guamá é uma das opções; confira

Programação reúne arte, cultura e tradição popular em diferentes pontos da capital paraense

31.10.25 8h30

MODIFICAÇÕES

Mulher gasta R$ 140 mil para ter os 'maiores lábios do mundo' e ignora alertas médicos; saiba quem é

Influenciadora de 28 anos já gastou fortuna em mais de 30 procedimentos estéticos

30.10.25 22h28

RAIZ PARAENSE

Viviane Batidão lança ‘É Sal’ e exalta o poder do tecnomelody e da cultura paraense

A cantora paraense mistura tradição, inovação e identidade no lançamento, ela reafirma o protagonismo das mulheres com parcerias nacionais

31.10.25 8h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda