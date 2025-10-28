Capa Jornal Amazônia
Rede de fast food dará hambúrguer de graça para quem mostrar boleto; veja como participar

Promoção especial de Halloween vai distribuir hambúrguer gratuito apenas em 31 de outubro

Hannah Franco
fonte

Fast-food promete lanche gratuito no Halloween em promoção inusitada (Freepik)

Uma rede de fast food lançou nesta semana uma campanha especial para o Halloween que promete chamar atenção: clientes que apresentarem um boleto bancário em unidades selecionadas receberão um hambúrguer gratuito. A ação, chamada de “BoleThru”, vale somente no dia 31 de outubro e acontece exclusivamente nos drive-thrus das lojas participantes.

A promoção é uma parceria do Burger King com o Serasa. Para participar, é necessário apresentar o boleto (físico ou digital) junto com um documento com CPF. Quem também mostrar o aplicativo do Serasa com cadastro ativo leva ainda uma batata frita média.

O lanche distribuído será o Cheddar Duplo, e há limite de um sanduíche e uma batata por carro e por CPF. Mais de 200 unidades em todo o país participam da ação, incluindo Belém e Marabá.

Regras da promoção:

  • Válida apenas em 31 de outubro;
  • Exclusiva para drive-thrus das unidades participantes;
  • Limitada a um resgate por CPF;
  • É necessário apresentar boleto e documento com CPF;
  • O bônus extra da batata frita depende da apresentação do aplicativo Serasa com cadastro ativo.

Outras ações já distribuíram hambúrgueres gratuitamente para quem se identificasse como “corno” no Dia dos Namorados ou para quem mostrasse a calvície

