Filmes de terror de 2025 pra ver no streaming e se preparar para o Halloween

Com o Halloween se aproximando, uma maratona de terror pode ser um ótimo programa para quem vai ficar em casa

Estadão Conteúdo
fonte

A Hora do Mal (Divulgação)

Um dos filmes de terror mais elogiados do ano, A Hora do Mal chega à HBO Max nesta sexta-feira, 24. Escrito e dirigido por Zach Cregger, o longa é apenas mais um numa grande série de títulos do gênero a chegar aos cinemas em 2025.

Seu filme de terror favorito pode ter uma história real muito mais assustadora. Com o Halloween se aproximando, uma maratona de terror pode ser um ótimo programa para quem vai ficar em casa.

A seguir, confira sete filmes do gênero lançados em 2025 - e que já estão disponíveis no streaming:

A Hora do Mal O misterioso desaparecimento de quase todas as crianças de uma pequena cidade do interior dos EUA leva a população a buscar respostas. Quando uma professora (Julia Gardner) se torna suspeita de sequestrar seus alunos, ela começa sua própria investigação, que a leva a uma revelação macabra.

A Hora do Mal é o filme mais ousado de 2025 até agora e está disponível na HBO Max.

Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado (2025) Na nova versão do filme clássico dos anos 1990, um grupo de jovens se envolve em um acidente automobilístico fatal e, buscando escapar impunes, decidem manter segredo sobre o ocorrido. Quando um serial killer começa a caçá-los meses depois, eles buscam pela ajuda de sobreviventes de um caso semelhante que aconteceu décadas atrás.

Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado estreia, de novo, atrasado na conversa E está disponível na HBO Max.

Pecadores Depois de passarem anos trabalhando para mafiosos em Chicago, dois irmãos gêmeos retornam para sua pequena cidade no Mississipi com a intenção de abrir um clube de jazz. Após reunirem músicos e patrocinadores locais, eles organizam uma grande festa para a inauguração, mas um mal oculto transforma suas noites em um pesadelo.

Pecadores é o melhor filme de Ryan Coogler - e um dos melhores do ano e está disponível na HBO Max.

O Macaco Em O Macaco, dois irmãos têm suas vidas traumatizadas por causa de um brinquedo amaldiçoado: um macaco baterista que causa mortes violentas quando para de tocar seu instrumento. Anos após se livrarem dele, o brinquedo retorna misteriosamente para suas vidas, colocando em risco a vida de todos que os cercam.

O Macaco está disponível no Prime Video.

Premonição 6: Laços de Sangue O novo filme da franquia Premonição começou nos anos 1960, quando uma jovem prevê e impede a morte de várias pessoas no desabamento de um prédio. Décadas depois, sua neta começa a ter visões parecidas, mas a morte começa a caçar as pessoas que foram salvas pelas duas.

Premonição 6, divertido e bizarro, quer acabar de uma vez por todas com a cadeia da morte e está disponível na HBO Max.

Presença Após se mudarem para o que acreditam ser a casa perfeita, uma família começa a perceber sinais que indicam que eles não estão sozinhos no novo lar. O medo desta entidade misteriosa leva segredos e traumas a serem revelados, testando a ligação entre eles.

Presença está disponível no Prime Video.

Extermínio: A Evolução Terceiro filme da franquia, Extermínio: A Evolução conta com o retorno do diretor Danny Boyle e do roteirista Alex Garland e se passa 28 anos depois do vírus da raiva praticamente extinguir a raça humana, com sobreviventes vivendo isolados em uma ilha, deixando-a apenas em situações extremas. Em uma missão no continente, um grupo começa a explorar o que restou da civilização, descobrindo horrores e maravilhas que moldaram tanto os infectados quanto aqueles que conseguiram sobreviver.

Extermínio: A Evolução ressuscita franquia sem nada de novo a acrescentar e está disponível na HBO Max.

