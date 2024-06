O que é o Arraial do Pavulagem? Conheça a origem do arrastão paraense realizado em Belém

O Arraial do Pavulagem é um grupo musical nativo de Belém, capital do Pará, criador do Arrastão do Pavulagem. A celebração ocorre nas ruas belenenses nos meses de junho e outubro, com cortejos cheios de tradição e cultura paraense expressados por meio de músicas, danças e cores. Nesse ano, o festejo realizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem está marcado para os dias 16, 23 e 30 de junho e 7 de julho, com parceria da Equatorial Pará, Governo do Pará e Prefeitura de Belém.

O grupo musical, que possui o mesmo nome da festa, iniciou em 1986. Há 38 anos, o conjunto se dedica à propagação cultural da Amazônia com linguagens, danças e religiosidade. Em 2003, o instituto sem fins lucrativos foi fundado para o crescimento de ações voltadas à educação, com foco na transmissão de conhecimento tradicional. O Arraial do Pavulagem promove diversas manifestações artísticas, bem como saber científico. Entre as atividades, estão cortejos, oficinas, palestras, pesquisas, projetos de extensão e rodas cantadas.

O Arraial do Pavulagem promove arrastão com músicas e danças pelas ruas de Belém (Ivan Duarte / O Liberal)

A banda é formada por seis componentes: Ronaldo Silva e Júnior Soares são compositores, músicos e cantadores; Marcelo Fernandes é o responsável pela guitarra, enquanto Rubens Stanislaw está no contrabaixo; e a percussão é dominada por Rafael Barros e Franklin Furtado. De 1995 a 2013, o grupo Arraial do Pavulagem lançou oito discos.

Em 2017, após 31 anos de fundação, o Arraial do Pavulagem foi consagrado Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do município de Belém. No início, o coletivo era chamado “Boi Pavulagem do Teu Coração”, com referência ao boi-bumbá. Diversos ritmos são cantados e dançados durante os cortejos, como o carimbó, siriá, lundu, samba de cacete, xote marajoara e retumbão.

Em 2024, o Arrastão do Pavulagem ocorre nos dias 16, 23 e 30 de junho e 7 de julho em Belém, capital do Pará (Ivan Duarte / O Liberal)

Com chapéu de palha ornamentado com fitas coloridas e o Boi Pavulagem, os participantes animam as ruas de Belém. O trajeto do Arrastão do Pavulagem inicia na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz, e segue pela Avenida Presidente Vargas, em direção à rua Municipalidade. Por fim, o cortejo chega à Praça Waldemar Henrique e é encerrado com show da banda Arraial do Pavulagem.

O arrastão está na sua 37ª edição e carrega como tema “Arraial do Saber”. A celebração destaca a sabedoria ancestral das mulheres de destaque na cultura popular paraense. Além das festas nas ruas, o Arraial do Pavulagem promoveu oficinas e ensaios entre os dias 10 de maio e 12 de junho. Nessa quinta-feira, 13, ocorre o traslado fluvial dos mastros, ensaio geral e levantação dos mastros.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)