Arrastões do Pavulagem: Levantação dos Mastros e Ensaio Geral anunciam os festejos juninos em Belém

Como não poderia ser diferente, esta quinta-feira (13), Dia de Santo Antônio, traz várias atrações para quem aprecia a quadra junina, e uma delas, para mexer com muita gente no centro de Belém, será a Levantação dos Mastros de São João e Ensaio Geral dos Arrastões do Pavulagem 2024. O "ato de abertura" da época dos Arrastões começa no Boulevard da Gastronomia, no Boulevard Castilhos França, próximo da avenida Presidente Vargas e da Estação das Docas, vai acontecer a partir das 16h, com uma Roda Cantada para o público.

Às 17h, vai começar a ornamentação dos Mastros de São João Menino. Às 17h30, o Grupo de Carimbó Sancari se apresenta com as mestras Sandra Silva e Claudete Barroso. Por volta das 18h30, ocorrerá o ritual de recepção dos mastros e saudação a São João e Santo Antônio, conduzido pela pajé Roxita (Soure).

Cortejo

Às 19h30, os mastros serão levados em cortejo pelo Batalhão da Estrela até a Praça Waldemar Henrique para serem erguidos. É o Ensaio Geral do grupo para os Arrastões que acontecerão pelas ruas de Belém nos dias 16, 23 e 30 de junho e no dia 7 de julho. Este ano, o Batalhão da Estrela terá o seu maior número de participantes da história: mais de 1.100 brincantes.

Na Praça Waldemar Henrique, ocorrerá a Levantação do Mastros, tendo, em seguida, uma festa envolvendo os segmentos de Dança, Perna-de-Pau, Metais, Banjo e Percussão do Arraial do Pavulagem. Assim como na Roda Cantada, o Batalhão da Estrela vai performar o repertório dos Arrastões. A banda Arraial do Pavulagem fará um show tocando clássicos e inéditas do EP “Boi da Estrela”, a ser lançado nesta sexta-feira (14). Haverá participação da cantora Luê e de mestra Roxita.

Para Ronaldo Silva, um dos músicos e co-fundadores do Arraial do Pavulagem, este é um momento muito especial no calendário. "A Levantação e Fincamento dos mastros na praça é uma homenagem às nossas tradições. É como se estivéssemos anunciando ao mundo que oficialmente inauguramos a temporada junina do Pavulagem. Até o último arrastão, vamos reunir crianças, famílias e toda a comunidade para celebrar a cultura amazônica pelas ruas de Belém, com o objetivo de levar alegria à cidade e às suas pessoas”, comenta o músico e compositor, que também é presidente do Instituto Arraial do Pavulagem

Levantação

Antes das saídas dos Arrastões pelas ruas de Belém, a Levantação dos Mastros é considerada como o momento mais importante do calendário do Instituto Arraial do Pavulagem. A Levantação contará com muita festa do Boi Pavulagem, além dos mastros de São João Menino - um dos homens e outro das mulheres. Este ano, eles serão revelados em um ponto cênico, que terá elementos de visualidade amazônica e produção de profissionais locais.

Na programação, a bandeira de São João vem junto e traz a bênção do Santo, sendo colocada no topo dos mastros - que são ornamentados em referência à tradição antiga de enfeitá-los como oferenda para uma boa colheita.

"Arraial do Saber"

O tema da 37ª edição do Arrastão do Pavulagem é "Arraial do Saber". Ele celebra a sabedoria ancestral das mestras da cultura popular do Pará e destaca o papel fundamental das mulheres na preservação dos tesouros imateriais da Amazônia. Assim, nesta quinta-feira (13), as convidadas são as mestras Sandra Silva e Claudete Barroso, além da mestra Pajé Roxita, de Soure (Arquipélago do Marajó), que vai dar as bênçãos aos mastros e aos participantes da programação.

Mas, durante a preparação para os Arrastões, o Instituto Arraial do Pavulagem vem promovendo mais atividades com a participação de mestras de Cultura. Entre debates culturais e shows, já participaram a mestra Iracema Oliveira (artista-guardiã do Pássaro Junino “Tucano” e outros folguedos populares de Belém), Tia Fausta (ama do Boi “Resolvido”, mestra-compositora da Comunidade Quilombola de Guajará-Miri, baixo Acará), mestra Cerena Aurora (multiartista, animadora do Boi “Catavento” e da brincadeira de arvoredo, Cordão de Pássaro “Bem-te-vi”, representante de Viseu) e mestra Andréa Melo (vice-presidente, ama e catirina do Boi Bumbá Flor da Juventude, do Guamá).

Parceria

Com o tema "Arraial do Saber", a criação e produção do 37º Arrastão do Pavulagem é do Instituto Arraial do Pavulagem, com patrocínio da Equatorial Energia; realização da Prefeitura de Belém por meio da Fumbel, Lei Semear; Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Secretaria de Cultura do Estado (Secult) e Governo do Pará.

“A Equatorial Pará está pronta para, junto com o Instituto Arraial do Pavulagem, fazer uma quadra junina inesquecível aos brincantes de Belém. Acreditamos na força cultural e social que o Pavulagem tem. Por isso, somos patrocinadores dessa festa há muitos anos. Em 2024, temos certeza que os Arrastões vão percorrer as ruas de Belém com ainda mais cor, alegria e energia”, comenta Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará.



Serviço:

"Arrastão do Pavulagem 2024 - Arraial do Saber"

Levantação dos Mastros de São João e Abertura Oficial dos Arrastões do Pavulagem



16h – início da concentração no Boulevard da Gastronomia (Campina)

16h30 – Apresentação da Roda Cantada (grupo com músicos de apoio do Batalhão da Estrela)

17h – Ornamentação dos mastros

17h30 – Apresentação do grupo de carimbó Sancari, com a participação especial das mestras de carimbó Sandra Silva, de Vista Alegre do Maú (Terra Alta) e Claudete Barroso, de Fazendinha (Marapanim)

18h30 – Ritual de recepção dos mastros e saudação à São João e Santo Antônio, conduzido pela Pajé Roxita (Soure).

19h30 – Levantação dos Mastros de São João Menino na Praça Waldemar Henrique

20h – Apresentação da banda Arraial do Pavulagem, com participação de Luê e Mestra Roxita.