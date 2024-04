Arraial do Pavulagem divulga os dias dos Arrastões de Junho de 2024; confira as datas

Belém já tem datas certas para receber novamente uma das maiores manifestações culturais da Amazônia. Os Arrastões do Pavulagem neste ano acontecerão nos dias 16, 23 e 30 de junho e 7 de julho. Mais de 30 mil pessoas são esperadas em cada arrastão para se reunirem nas ruas da cidade em um cortejo de festa e cultura, uma tradição que se repete anualmente, celebrando a cultura popular do Pará.

O evento é uma realização do Instituto Arraial do Pavulagem e conta com apoio da Equatorial Pará, além do Governo do Estado e da Prefeitura de Belém. Este ano, o arrastão celebra o tema "Arraial do Saber", homenageando a sabedoria ancestral das mestras da cultura popular local e enfatizando o papel das mulheres na preservação dos tesouros culturais da Amazônia.

Ronaldo Silva, presidente do instituto, destacou em coletiva de imprensa a emoção de apresentar as datas de mais uma quadra junina. “É um momento de festa, de retomada, de acabar com a saudade. E é um dia muito relevante para a construção dos nossos Arrastões, pois é o início de uma série de encontros e vivências culturais dessa nossa manifestação de cultura da Amazônia. Cada ano nos permite fortalecer nossa identidade cultural. Estamos orgulhosos de continuar essa tradição que não apenas celebra, mas também revitaliza a cultura popular através de nossa música e tradições”, observa o cantor e compositor.

Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, destaca a importância da parceria: “A Equatorial Pará reconhece a grandeza dos arrastões e o impacto cultural que trazem. Nosso apoio vai além do evento, estendendo-se às atividades educativas e de integração comunitária que ocorrem antes dos cortejos.”

O calendário de ações inclui oficinas e ensaios, que começam em 10 de maio e vão até 12 de junho, envolvendo cursos de percussão, perna de pau, dança, e mais. Outra atividade confirmada é uma nova edição do "Oralidades", projeto que promove debates sobre saberes ancestrais, no dia 11 de maio. A Levantação dos Mastros ocorre em 13 de junho junto com o Ensaio Geral, momentos que prometem ser pontos altos antes dos cortejos.

Ao longo das décadas, além de uma banda que realiza shows e grava álbuns autorais encabeçados por Ronaldo Silva e Júnior Soares, o Arraial do Pavulagem passou a ser também um instituto, que está envolvido em diversas ações que visam a propagação e guarnecimento de manifestações artísticas da Amazônia.

Para mais informações sobre as atividades programadas e atualizações, os interessados podem acessar as redes sociais do Arraial do Pavulagem pelo link https://linktr.ee/pavulagem