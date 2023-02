O que aconteceu com Bruce Willis? veja o que é DFT e o que é afasia, doença que atingiu o ator

O que aconteceu com Bruce Willis? O ator foi diagnosticado com Demência Frontotemporal (DFT), que é uma condição que afeta o cérebro e é uma das formas mais comuns de demência em pessoas com menos de 60 anos. A doença é caracterizada por uma degeneração progressiva dos lobos frontal e temporal do cérebro, responsáveis pelo controle da personalidade, comportamento e linguagem.

O que a DFT faz?

Pessoas diagnosticadas com DFT podem sofrer com mudanças significativas em sua personalidade e comportamento, incluindo desinibição, apatia, compulsões e perda de empatia. Além disso, a capacidade de comunicação pode ser prejudicada, tornando-se difícil para a pessoa se comunicar de maneira clara e compreensível.

Quem pode ter DFT?

Apesar de ser uma forma comum de demência em pessoas com menos de 60 anos, muitas pessoas nunca ouviram falar sobre a DFT, o que pode dificultar a identificação precoce e o tratamento da doença. Infelizmente, não há cura para a DFT, mas existem tratamentos que podem ajudar a retardar o avanço da doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

É importante que as pessoas estejam cientes dos sintomas da DFT e fiquem atentas a qualquer mudança significativa no comportamento ou na comunicação de seus entes queridos. Além disso, é fundamental que a pesquisa sobre a DFT continue, a fim de desenvolver tratamentos mais eficazes para a doença.

Bruce Willis: o que é afasia?

Antes de ter a confirmação do diagnóstico de demência, Bruce Willis já tinha se aposentado com afasia, que é um distúrbio da linguagem que afeta a capacidade de uma pessoa se comunicar de forma eficaz. A condição é geralmente causada por uma lesão no cérebro, como um derrame, traumatismo craniano ou tumor.

Pessoas com afasia podem ter dificuldade em falar, escrever, ler e compreender a linguagem falada. O grau de dificuldade varia dependendo da extensão da lesão cerebral. Alguns pacientes podem ter dificuldade para encontrar as palavras certas, enquanto outros podem ter dificuldade em formar frases coerentes.

A afasia pode ser devastadora para as pessoas que sofrem dela, tornando difícil a realização de tarefas cotidianas e limitando sua capacidade de se comunicar com amigos e familiares. No entanto, é importante lembrar que a afasia não afeta a inteligência da pessoa e muitas vezes pode ser tratada com sucesso.

Como tratar afasia?

O tratamento da afasia envolve terapia da fala e outras abordagens para ajudar a pessoa a recuperar a capacidade de se comunicar. A terapia pode ser um processo longo e desafiador, mas muitos pacientes fazem progressos significativos e recuperam a capacidade de se comunicar de forma eficaz.

É fundamental que as pessoas estejam cientes dos sintomas da afasia e procurem ajuda médica se perceberem mudanças significativas em sua capacidade de comunicação. A conscientização sobre a afasia e seu tratamento pode ajudar a garantir que mais pessoas obtenham o diagnóstico e o tratamento adequados, o que pode melhorar significativamente sua qualidade de vida.