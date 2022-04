Após diagnóstico de Afasia, chargista Angeli anuncia aposentadoria

Nesta quarta-feira (20), o chargista Arnaldo Angeli Filho, mais conhecido como Angeli, anunciou sua aposentadoria. O comunicado foi feito após o diagnóstico de Afasia, mesma doença que atingiu o ator Bruce Willis recentemente.

O comunicado da aposentadoria chega aos 65 anos. Angeli atuou por quase 50 anos no jornal "Folha de S. Paulo", que revelou o motivo do afastamento.

"É com tristeza e coragem que a família e os amigos de Angeli comunicam o fim, por questões de saúde, da histórica colaboração entre o autor e a Folha de S. Paulo. Após cinquenta e um anos de carreira, quase cinquenta deles no jornal, é num misto de emoção e tristeza e também orgulho que ele se despede desse espaço que foi, ao longo de décadas, uma janela para que os leitores pudessem observar o talento indescritível de um dos maiores artistas que o Brasil tem", diz o comunicado.

Afasia é a mesma doença que também ocasionou a aposentadoria do ator Bruce Willis. É uma lesão no cérebro que pode afetar a capacidade de fala, escrita e entendimento da linguagem.

No comunicado, ainda acrescenta "Agora que esta nova etapa se inicia, deixamos aqui um agradecimento especial aos leitores que foram os grandes parceiros de Angeli durante essas cinco décadas. Com eles, seguiremos celebrando a obra de Angeli em novas publicações e exposições. Punk is not dead!".

