Sylvester Stallone lamenta condição de Bruce Willis, com afasia: 'Isso arrasa comigo'

Em março de 2022, o ator Bruce Willis, de 67 anos, foi diagnosticado com afasia. A doença gera dificuldade de leitura, escrita, fala e até mesmo compreensão da linguagem. Entrevistado pela revista The Hollywood Reporter, o ator Sylvester Stallone, 76 anos, lamentou a condição do seu colega de trabalho e relatou que o astro de “Duro de Matar” está “incomunicável”.

Segundo Stallone, o ator alemão “está enfrentando tempos muito, muito difíceis”. O intérprete de Rocky lamentou o estado de saúde de Bruce Willis: “Ele tem estado incomunicável. Isso arrasa comigo. É muito triste”.

O que é a afasia?

Bruce Willis comunicou seu afastamento das telas no início deste ano, após ser diagnosticado com afasia. A doença é gerada por lesões no lado esquerdo do cérebro, que podem decorrer de diversas causas, como o Acidente Vascular Cerebral (AVC), tumores cerebrais e até mesmo doenças degenerativas, como o Alzheimer.

Por conta das lesões, a pessoa acometida pela doença passa a ter dificuldades de compreensão verbal e de leitura. Normalmente, pessoas acometidas pela afasia têm dificuldade para se expressar ou achar palavras, muitas vezes se comunicando através de frases curtas.

Família comunicou afastamento de Bruce Willis

Na ocasião de sua saída das telonas, a família de Bruce Willis publicou um comunicado para os fãs do ator:

“Para os maravilhosos fãs de Bruce, como uma família, nós queremos compartilhar que o nosso amado Bruce está passando por problemas de saúde e foi diagnosticado recentemente com afasia, o que impacta suas habilidades cognitivas. Como resultado disso e após muitas considerações, Bruce está se afastando da carreira que significou muito para ele”, disse o texto.

Três semanas atrás, a esposa do ator, Emma Heming Willis, de 44 anos, publicou um vídeo de Bruce com a filha do casal. Confira:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)