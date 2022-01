Influencer Lucas Olioti de Souza é mais uma aposta para o BBB 22

Lucas Olioti de Souza, mais conhecido como T3ddy, é uma das apostas de Boninho para o BBB22. O influenciador digital, que é conhecido por ser bem ativo nas redes, deixou os fãs desconfiados após o sumiço no mundo virtual.

A ausência do influencer nas redes sociais, tem dado indícios de que ele está confinado. O que não se sabe ainda é se ele passará pelo corte final

O youtuber conta com mais de 14 milhões de inscritos e seu canal no Youtube é o 33° maior do Brasil. No Instagram, 4 milhões de amantes do universo gamer o seguem em seu perfil na plataforma.