10 reality shows da Netflix para maratonar enquanto o BBB não começa

Mais uma edição do Big Brother Brasil vem aí. Enquanto o maior reality show do país não começa, sugerimos uma lista de 10 realitys da Netflix que podem aquecer as torcidas.

Casamento às Cegas Brasil

Em busca do amor verdadeiro, várias pessoas solteiras, charmosas e interessantes vão conhecer potenciais pretendentes, mas com um único porém: sem se ver! Será que a conexão às cegas dá casamento? Camila Queiroz e Klebber Toledo conduzem a versão brasileira desse experimento.

Brincando com Fogo Brasil

Solteiros e solteiras dividem uma casa dos sonhos em pleno paraíso. Dá para imaginar como isso vai acabar? Tem um detalhe: para levar o prêmio de R$ 500.000, ninguém pode cair em tentação. Qualquer contato físico está proibido. Será que assim vão conseguir encontrar o verdadeiro amor?

Chef’s Table Churrasco

Quem não ama um bom churrasco? A série indicada ao Emmy muda seu foco para a arte do churrasco, apresentando chefs talentosos dos EUA, Austrália e México.

Possui versão dublada e legendada.

Tattoo Redo

Todo mundo conhece alguém que tem uma tatuagem no mínimo… estranha? Nesta série, tatuadores renomados transformam desastres em coberturas incríveis, com designs escolhidos por parentes e amigos com um detalhe: o tatuado não sabe qual foi o desenho escolhido.

Possui versão dublada e legendada.

Vidrados

Já imaginou como obras de arte de vidro são feitas? Haja talento e fôlego! Nesta série, artistas sopradores de vidro de todo o mundo lutam contra o calor, o relógio e entre si em 10 desafios impressionantes.

Possui versão dublada e legendada.

School of Chocolate

O chocolate permite obras de arte deliciosas, mas exige talento. O chocolateiro de renome mundial Amaury Guichon é o mentor de oito grandes chef’s que desejam levar seu trabalho a um novo patamar. Apenas um ganhará uma oportunidade de mudança de carreira e glória no mundo do chocolate.

Possui versão dublada e legendada.

Ultimate Beastmaster Brasil

Superatletas de nove países se encontram para enfrentar a Fera, a pista de obstáculos mais difícil do mundo. Sangue, suor e lágrimas são o caminho para o triunfo em uma disputa acirrada. Quem vai superar a Fera?

Possui versão dublada e legendada.

The Final Table - Que vença o melhor

Imagine uma Copa do Mundo de gastronomia. The Final Table coloca alguns dos melhores chef’s do mundo para competir pelos seus países. Em uma corrida contra o tempo, eles cozinham para impressionar os mais exigentes paladares.

Possui versão dublada e legendada.

Lenox Hill

Siga a jornada de quatro médicos reais que lutam para equilibrar suas vidas pessoais com os altos e baixos de trabalhar na linha de frente do sistema de saúde dos Estados Unidos. Do nascimento à cirurgia no cérebro, a história de cada paciente oferece uma visão rara e interna do mundo complexo, fascinante e emocional da medicina.

Possui versão dublada e legendada.

A Magia do Dia a Dia com Marie Kondo

Organizar casas foi só o começo. Marie Kondo, ícone internacional da organização, está de volta em “A Magia do Dia a Dia com Marie Kondo”. Na série de apenas três episódios, Marie implementa seu método transformador em três empresas, ao lado de proprietários e funcionários.

Possui versão dublada e legendada.

Lançamentos de janeiro

Rebelde - Disponível;

The Club: Parte 2 - Disponível;

Mansão Hype - Disponível;

After Life: Vocês vão ter de me engolir (Temporada 3) - 14/01/2022;

The House - 14/01/2022;

Arquivo 81 - 14/01/2022;

Brincando com Fogo (Temporada 3) - 19/01/2022;

Riverdale (Temporada 5) - 20/01/2022;

Temporada de Verão - 21/01/2022;

Ozark (Temporada 4) - 21/01/2022;

Billions (Temporada 6) - 25/01/2022;

The Sinner (Temporada 4) - 26/01/2022;

Soy Georgina - 27/01/2022.