O Liberal chevron right Cultura chevron right

'O Agente Secreto', filme com Wagner Moura, tem pré-estreia no Cine Líbero Luxardo

Novo filme de Kleber Mendonça Filho representa o Brasil no Oscar 2026

Hannah Franco
ré-estreia de “O Agente Secreto” acontece neste sábado (1º) em Belém (Foto: Reprodução/ Vitrine FIlmes)

O público de Belém poderá conferir o novo filme do diretor Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto”, que terá sessão de pré-estreia neste sábado (1º/11), às 19h, no Cine Líbero Luxardo, no Centur. O longa foi o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais (ABCAA) para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional.

A produção marca a primeira parceria entre Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura, e vem sendo apontada como possível concorrente em outras categorias da premiação, incluindo Melhor Filme, Direção, Roteiro Original e Ator.

A programação completa do Cine Líbero Luxardo para o sábado ainda não foi divulgada.

Ambientado no Brasil da década de 1970, o longa acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor que volta ao Recife fugindo de seu passado misterioso, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Na última semana, o filme teve uma pré-estreia especial em Belém, em uma rede de cinemas do bairro do Reduto, com a presença do ator Robério Diógenes, que interpreta o delegado Euclides na trama. O artista contou sobre a reação do público durante as sessões. 

“A plateia reage em pontos específicos, porque o filme vai tomando corpo e os atores estão muito entregues”, disse Robério, em entrevista ao Grupo Liberal.

Serviço – Cine Líbero Luxardo

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro Nazaré – Belém (Fundação Cultural do Pará)

Ingressos: R$ 12 (inteira) | R$ 6 (meia)

Pagamento: apenas em dinheiro

Bilheteria: abre 1 hora antes de cada sessão

O Agente Secreto

Wagner Moura

Kleber Mendonça Filho

Cine Líbero Luxardo

Cultura
