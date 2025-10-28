Wagner Moura e 'O Agente Secreto' são indicados ao Gotham Awards

Nesta terça-feira, 28, o Gotham Awards, prêmio que reconhece o cinema independente e abre a temporada de premiações em Nova York, divulgou seus indicados.

Entre os candidatos ao prêmio, aparecem o filme brasileiro O Agente Secreto, concorrendo na categoria de Melhor Roteiro Original, e o ator Wagner Moura, que disputa como Melhor Atuação Protagonista.

O longa de Kleber Mendonça Filho foi o selecionado para representar o Brasil no Oscar, sendo apontado por veículos especializados como possível concorrente nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção, Melhor Roteiro Original e de Melhor Ator para Wagner Moura.

A lista geral de indicações do Gotham Awards é liderada pelo filme Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, com seis indicações. O filme estrelado por Leonardo Di Caprio concorre em Melhor Filme; Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado, para Paul Thomas Anderson; Melhor Atuação Revelação para Chase Infiniti, e Melhor Atuação Coadjuvante, para Benicio Del Toro.

A cerimônia de entrega do Gotham Awards acontece no dia 1º de dezembro, em Nova York.

Lista completa de indicados ao Gotham Awards

Melhor Filme

Bugonia A Leste de Wall Toque Familiar Hamnet: A Vida Antes de Hamlet Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você Lurker Uma Batalha Após a Outra Sorry, Baby O Testamento de Ann Lee Train Dreams

Melhor Filme Internacional

Foi Apenas um Acidente Sem Outra Escolha Nouvelle Vague Resurrection Som do Caos

Melhor Documentário

A 2000 metros de Andriivka BLKNWS: Termos & Condições Meus Amigos Indesejáveis: Parte I - Último Ar em Moscou A Vizinha Perfeita Coloque Sua Alma na Mão e Caminhe

Melhor Diretor

Mary Bronstein, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você Jafar Panahi, por Foi Apenas um Acidente Kelly Reichardt, por The Mastermind Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após A Outra Oliver Laxe, por Sirât

Diretor Revelação

Constance Tsang, por Blue Sun Palace Carson Lund, por Eephus Sarah Friedland, por Toque Familiar Akinola Davies Jr., por A Sombra do Meu Pai Harris Dickinson, por Urchin

Melhor Roteiro Original

Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você, Mary Bronstein Foi Apenas um Acidente, Jafar Panahi O Agente Secreto, Kleber Mendonça Filho Sorry, Baby, Eva Victor Som do Caos, Louise Peter, Mascha Schilinski

Melhor Roteiro Adaptado

Sem Outra Escolha, Park Chan-wook, Lee Kyoung-Mi, Jahye Lee, Don McKellar Uma Batalha Após a Outra, Paul Thomas Anderson Pillion, Harry Lighton Preparação para a Próxima Vida, Martyna Majok Train Dreams, Clint Bentley, Greg Kwedar

Melhor Atuação Protagonista

Jessie Buckley, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet Lee Byung-hun, Sem Outra Escolha Rose Byrne, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você Sopé Dìrísù, A Sombra do Meu Pai Ethan Hawke, Blue Moon Jennifer Lawrence, Morra Amor Wagner Moura, O Agente Secreto Josh OConnor, The Mastermind Amanda Seyfried, O Testamento de Ann Lee Tessa Thompson, Hedda

Melhor Atuação Coadjuvante

Benicio Del Toro, Uma Batalha Após A Outra Jacob Elordi, Frankenstein Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental Indya Moore, Pai Mãe Irmã Irmão Wunmi Mosaku, Pecadores Adam Sandler, Jay Kelly Andrew Scott, Blue Moon Alexander Skarsgård, Pillion Stellan Skarsgård, Valor Sentimental Teyana Taylor, Uma Batalha Após A Outra

Revelação em Atuação

A$AP Rocky, Céus e Infernos Sebiye Behtiyar, Preparação para a Próxima Vida Chase Infiniti, Uma Batalha Após A Outra Abou Sangaré, História de Souleymane Tonatiuh, O Beijo da Mulher-Aranha