Primeira sessão de 'O Agente Secreto' tem filas e aplausos

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, vencedor de quatro prêmios no Festival de Cannes, teve sua primeira sessão pública em São Paulo na sexta-feira, 24, durante a 49.ª Mostra Internacional de Cinema. A exibição contou com a presença de dois atores do filme, Laura Lufési e Gregório Graziosi.

A sessão, realizada na Cinemateca Brasileira durante a tarde, lotou a Sala Petrobras, espaço com capacidade para 600 pessoas montado temporariamente no interior da instituição. A fila para a exibição começou duas horas antes da sessão.

"É um filme que fala sobre memória, exibido num lugar que tem como missão preservar a história do audiovisual brasileiro. É algo metalinguístico, que tem essa relação entre o espaço e a história", disse Graziosi antes do início da sessão. Laura Lufési ressaltou que a estreia em São Paulo tem um gosto especial: "O filme tem o primeiro plano que Kleber gravou na cidade em sua vida. Eu sei porque eu estou na cena".

O representante brasileiro na corrida para o Oscar 2026 é a primeira colaboração entre Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura. A história é ambientada no Brasil da década de 1970 e acompanha Marcelo (Moura), um professor que volta ao Recife fugindo de seu passado misterioso, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Ao fim da sessão, aplausos empolgados preenchiam a sala à medida que cada ator era apresentado nos créditos finais. Quando apareceu Tânia Maria, revelação de Bacurau, puderam ser ouvidos gritos e aplausos. O mesmo aconteceu com o nome de Wagner Moura.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.