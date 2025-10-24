Novo single “AFF”, de Ana Laura Lopes, transforma comentários de haters nas redes em música

A cantora e compositora Ana Laura Lopes lançou na última quinta-feira (23) o novo single “AFF”, já disponível nas plataformas. Diferente dos lançamentos anteriores, a música não fala sobre relacionamentos, mas sobre os comentários negativos e críticas recebidas nas redes sociais. A primeira apresentação da música ocorreu durante o show da cantora no Bar Opinião, em Porto Alegre, com participação do balé e interação com o público.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Museu do Artesanato Paraense será inaugurado em Belém durante a COP 30]]

Ela explicou que a canção surgiu como uma resposta aos ataques virtuais e como forma de transformar críticas em criação.

“Decidi escrever a música para o meu primeiro hater, mas ela acabou se tornando um recado para todos que já comentaram negativamente sobre mim. É um jeito de transformar críticas em arte”, disse Ana Laura Lopes.

O lançamento integra a turnê atual da artista, que tem passado por diferentes cidades do país e inclui canções conhecidas como “Fantasma”. Com influências do pop, a nova faixa mantém a conexão com o álbum “Meu Endereço”, que já apresentava letras mais diretas e arranjos voltados à apresentação.

A música foi estruturada com um drop instrumental que substitui o refrão, priorizando ritmo e movimentação. Segundo Ana Laura, a proposta reflete a evolução de seu trabalho. “‘AFF’ é uma música que me permite expressar de forma direta, com humor e sinceridade. Sempre tive uma forma muito franca de me comunicar, e isso se reflete nessa faixa. É também um passo a mais na evolução do meu repertório, mostrando que posso abordar temas polêmicos sem perder a leveza do meu trabalho”, declarou.