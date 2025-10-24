Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Novo single 'AFF', de Ana Laura Lopes, transforma comentários de haters nas redes em música

Artista diz que a faixa é um 'recado para todos que já comentaram negativamente' sobre seu trabalho

O Liberal
fonte

Ana Laura Lopes estreia single que responde críticas e exalta autenticidade artística (Divulgação)

A cantora e compositora Ana Laura Lopes lançou na última quinta-feira (23) o novo singleAFF”, já disponível nas plataformas. Diferente dos lançamentos anteriores, a música não fala sobre relacionamentos, mas sobre os comentários negativos e críticas recebidas nas redes sociais. A primeira apresentação da música ocorreu durante o show da cantora no Bar Opinião, em Porto Alegre, com participação do balé e interação com o público.

VEJA MAIS

image Evento gratuito em Tucuruí: Festival do Tucunaré traz cultura, gastronomia e concurso de miss
Evento gratuito será realizado nos dias 24 e 25 de outubro nas Escadarias da Santo Antônio, a partir das 18h30

image 'Sagração': Theatro da Paz recebe Cia Deborah Colker com apresentações até domingo (26)
Espetáculo reúne 15 bailarinos e cenografia de Gringo Cardia com 170 bambus de quatro metros de altura

[[(standard.Article) Museu do Artesanato Paraense será inaugurado em Belém durante a COP 30]]

Ela explicou que a canção surgiu como uma resposta aos ataques virtuais e como forma de transformar críticas em criação.
“Decidi escrever a música para o meu primeiro hater, mas ela acabou se tornando um recado para todos que já comentaram negativamente sobre mim. É um jeito de transformar críticas em arte”, disse Ana Laura Lopes.

O lançamento integra a turnê atual da artista, que tem passado por diferentes cidades do país e inclui canções conhecidas como “Fantasma”. Com influências do pop, a nova faixa mantém a conexão com o álbum “Meu Endereço”, que já apresentava letras mais diretas e arranjos voltados à apresentação. 

A música foi estruturada com um drop instrumental que substitui o refrão, priorizando ritmo e movimentação. Segundo Ana Laura, a proposta reflete a evolução de seu trabalho. “‘AFF’ é uma música que me permite expressar de forma direta, com humor e sinceridade. Sempre tive uma forma muito franca de me comunicar, e isso se reflete nessa faixa. É também um passo a mais na evolução do meu repertório, mostrando que posso abordar temas polêmicos sem perder a leveza do meu trabalho”, declarou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Novo single “AFF”, de Ana Laura Lopes, transforma comentários de haters nas redes em música

cantora Ana Laura Lopes

celebridades

lançamento de música
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Evento gratuito em Tucuruí: Festival do Tucunaré traz cultura, gastronomia e concurso de miss

Evento gratuito será realizado nos dias 24 e 25 de outubro nas Escadarias da Santo Antônio, a partir das 18h30

24.10.25 19h13

BALLET

'Sagração': Theatro da Paz recebe Cia Deborah Colker com apresentações até domingo (26)

Espetáculo reúne 15 bailarinos e cenografia de Gringo Cardia com 170 bambus de quatro metros de altura

24.10.25 8h00

FUNK

Andressa Urach aparece como MC Ímola em produção realizada por paraense

O personal stylist de celebridades, André de Moraes, produziu a artista para sua nova fase artística. Profissional foi jurado do Rainha das Rainhas 2025

23.10.25 16h40

SE PROGRAME!

Programação do Global Citizen Festival: Amazônia terá shows e interatividade a partir das 15h

Na parte externa do Mangueirão, terá ativação exclusiva

23.10.25 16h10

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Que horas começa o Global Citizen Festival: Amazônia? Veja horários de abertura, transmissão e shows

Festival será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro, com shows gratuitos de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin

24.10.25 8h00

ENTENDA

Perdeu tudo? Filho de Hebe Camargo coloca roupas da mãe à venda em brechó a partir de R$ 49

Mais de 500 peças pessoais, entre roupas, sapatos e acessórios, estão disponíveis

24.10.25 13h21

celebridades

Kim Kardashian está com aneurisma cerebral e culpa divórcio conturbado com Kanye West

A notícia foi revelada no trailer da nova temporada do reality de sua família

24.10.25 11h38

BALLET

'Sagração': Theatro da Paz recebe Cia Deborah Colker com apresentações até domingo (26)

Espetáculo reúne 15 bailarinos e cenografia de Gringo Cardia com 170 bambus de quatro metros de altura

24.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda