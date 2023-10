Novo Reality Musical da Globo: veja como participar

As inscrições para o novo reality musical da Globo estão abertas. O reality tem estreia prevista para o segundo semestre de 2024. A programação irá contar com música, convivência, relacionamento, transmissão 24h e vencedor pelo voto do público. Topa embarcar nessa? Siga as dicas e tenha atenção: é necessário preencher todos os dados obrigatórios para participar do processo seletivo.

Entre no link e responda o questionário. Conte tudo sobre a sua vida. Aproveite essa oportunidade para fazer boas fotos e vídeos.

(Estagiário Victor Sampaio, sob supervisão da Editora de Cultural, Marly Quadros)